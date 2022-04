Ołowiany rysik i skórka od chleba, czyli praprzodkowie… ołówka!

Pierwowzorem ołówka był metalowy rysik, który pozostawiał subtelny jasny ślad na pergaminie. Używano go w starożytnym Rzymie do przepisywania manuskryptów. Zanim ołówek zyskał grafitowe serce i poręczną gumkę, musiało upłynąć trochę czasu. Dzisiaj nie zastanawiamy się nad jego historią, za to możemy wybierać spośród bardzo wielu wariantów, także ekologicznych.

Ołówek, który przypomina ten współczesny, narodził się w XIV wieku i miał postać pręcika wykonanego z cyny i ołowiu, który dodatkowo owijano kawałkiem skóry. Używano go do szkicowania, a rysunki poprawiano kawałkiem… chleba. Gdy w połowie XVI wieku w Anglii odkryto bogate złoża grafitu, okazało się, że jest on znacznie lepszym narzędziem piśmienniczym. Zostawiał ciemniejszy ślad lecz miał wadę - wymagał większej ochrony, gdyż łatwo kruszył się i rozpadał w rękach. Dlatego postanowiono grafitowe serce oprawiać w drewnianą obudowę. Tak narodził się ołówek, który znamy dzisiaj. I chociaż z ołowiem nie ma już nic wspólnego, ślady historii pozostały w nazwie, którą ołówek zawdzięcza swojemu ołowiowemu praprzodkowi. Podobno grafit nazywano też „czarnym ołowiem”...

Współcześnie wkłady ołówków są wykonane z mieszanki grafitu i kaolinu (glinki). Im więcej w składzie grafitu, tym ołówek jest bardziej miękki, a im więcej kaolinu, tym jest twardszy. Kierując się oznaczeniami na ołówkach, łatwo można dobrać odpowiedni dla swoich potrzeb.

Ołówki twarde oznacza się literą Najczęściej używane są do rysunku technicznego, kreślenia konturów czy szkicowania.

oznacza się literą Najczęściej używane są do rysunku technicznego, kreślenia konturów czy szkicowania. Ołówki o pośredniej twardości są najbardziej popularne i uniwersalne. Ich oznaczenia to HB i F . Łatwo je zetrzeć gumką, są odpowiednie zarówno do pisania, jak i rysowania.

są najbardziej popularne i uniwersalne. Ich oznaczenia to i . Łatwo je zetrzeć gumką, są odpowiednie zarówno do pisania, jak i rysowania. Ołówki miękkie są oznaczone literą B. Najczęściej wykorzystywane są do cieniowania i rysowania grubszych linii.

Na masową skalę ołówki zaczęto produkować w XVII wieku, a pierwsze, które miały drewniany korpus były niemalowane. Dzisiaj możemy przebierać w różnorodnych wersjach i kolorach tego popularnego narzędzia piśmienniczego. Drewniany korpus to tylko jedna z opcji. Bardziej ekologicznym wyborem są przyjazne dla środowiska, bezdrzewne ołówki grafitowe wykonane w 57% do 65% z materiałów z recyklingu, takie jak Ołówki BIC® ECOlutions Evolution Original oraz Black. Można je dostać w wersji z gumką lub bez, w kolorze zielonym (wersja Original) albo czarnym ze złotym napisem (model Black).

Oprócz klasycznych ołówków grafitowych, warto mieć pod ręką także ołówek automatyczny z wkładami o różnej grubości i twardości. Nie trzeba go temperować, jest wyjątkowo precyzyjny, idealny do dopracowywania detali. Co więcej, dzięki możliwości wymiany oraz uzupełniania wkładów ołówki automatyczne są bardzo ekonomiczne i ekologiczne. Warto szukać takich jak ołówek automatyczny BIC® ECOlutions Matic, który w 65% został wykonany z surowców z recyklingu.

