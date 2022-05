Click 5 Soleil to zupełnie nowy model popularnych maszynek Click 3 Soleil i Click 3 Soleil Sensitive, wyposażonych w 3 ostrza. Nowa maszynka Click Soleil 5 Soleil posiada aż 5 ostrzy do jeszcze gładszego golenia i bardziej efektywnej depilacji. Dzieje się tak, gdyż ostrza – poza usuwaniem włosków – mają za zadanie także unosić je nad powierzchnią skóry. Po to, aby każde kolejne ścinało te części, które nie zdążyły jeszcze opaść. Ponieważ ostrza są osadzone bardzo blisko siebie oraz 2000 razy cieńsze niż włos, chronią skórę przed zacięciami i podrażnieniami.

Firma BIC® od niemal 50 lat słynie z najwyższych standardów produkcyjnych oraz rygorystycznego przestrzegania jakości. 100% produktów BIC® – ostrzy, komponentów i produktów finalnych – przechodzi aż 30 wizualnych i technicznych testów, a dodatkowym drobiazgowym sprawdzianom poddaje się co roku, na całym świecie, aż 7,1 miliona wyselekcjonowanych kompletnych maszynek.

Cała seria nowych maszynek BIC® Click Soleil wyróżnia się atrybutami eko. Po pierwsze – są to maszynki systemowe, co oznacza, że do trwałych uchwytów można osobno dokupić wymienne wkłady i używać ich bardzo długo, ograniczając ilość odpadów. Po drugie – ich uchwyty, w zleżności od modelu, od 30% do 40% wyprodukowano z surowców z recyklingu. Po trzecie – opakowania, w których sprzedawane są i maszynki, i wkłady – powstały z kartonu w aż 80% wykonanego z makulatury, dlatego nadają się do ponownego recyklingu. To doskonale pokazuje konsekwencję BIC® we wdrażaniu obietnicy, że do 2025 r. 100% produktów firmy będzie się nadawało do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.