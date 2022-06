Ekologiczne nawyki w biurze

Praca biurowa, także ta wykonywana zdalnie, jest ważną częścią codzienności wielu z nas. Zostawiając włączony komputer, czy drukując kolejny dokument nie zastanawiamy się, jaki wpływ nasze nawyki mają na środowisko naturalne. Co możesz zmienić, by twoje biuro było bardziej eko?

Ograniczaj, używaj ponowie, przetwarzaj – te trzy proste zasady to doskonały przewodnik w drodze do bardziej świadomego i ekologicznego stylu życia. Stosując je na co dzień, metodą małych kroków, można zmienić wiele przyzwyczajeń na bardziej przyjazne dla naszej planety, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Światowy Dzień Ochrony Środowiska to dobry moment, by zacząć działać.

Oszczędzaj papier

Drukuj tylko najważniejsze i niezbędne dokumenty. Czytaj na ekranie, a poprawki w tekstach staraj się nanosić bezpośrednio w plikach. Zastanów się, ile razy wydrukowałaś coś odruchowo tylko po to, by po naniesieniu niewielkich zmian, wyrzucić dokument do kosza? Drukując większe ilości, korzystaj z funkcji druku dwustronnego, a kartki zadrukowane tylko z jednej strony wykorzystuj ponownie – np. do odręcznych notatek. Możesz pociąć je na mniejsze kawałki i używać do szybkich zapisków. O ile to możliwe, prowadź elektroniczne archiwum. Dzięki temu zaoszczędzisz nie tylko papier, ale także... miejsce na półkach.

Wyłączaj z prądu

Drukarki czy kopiarki wyłączaj z prądu, gdy nie są używane. Pozostawione w trybie „stand-by” wciąż pobierają energię. Po naładowaniu telefonu lub laptopa nie zapomnij odłączyć ładowarki od sieci. Komputer i monitor wyłączaj, gdy nie używasz ich dłużej niż 30 minut i nigdy nie zostawiaj ich w trybie „uśpienia” do następnego dnia. Wymień żarówki na energooszczędne i jak najwięcej pracuj przy świetle dziennym – biurko czy stół ustaw tak, by maksymalnie korzystać z naturalnego oświetlenia. Gdy działa klimatyzator, nie otwieraj okien!

Wybieraj artykuły biurowe z recyklingu

Kupując niezbędne przybory i akcesoria biurowe, wybieraj te, które zostały wykonane z surowców wtórnych, mają opakowania nadające się do ponownego przetworzenia lub posiadają certyfikat ekologiczny np. NF Environnement (NF 400). Produkty z linii BIC ECOlutions zostały zaprojektowane tak, by chronić naturalne zasoby naszej planety. Należące do niej długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje czy korektory wykonano w 50% do 100% z materiałów powtórnie przetworzonych. Do 2025 roku 100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. To jedno z ekologicznych zobowiązań podjętych i wdrażanych przez firmę w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Warto wiedzieć, że są producenci, którzy dają nam wybór.

Segreguj odpady

W domu na ogół pamiętamy o segregowaniu śmieci, w biurze często o tym zapominamy. Jeśli problemem jest brak odpowiednich pojemników, zgłoś taką potrzebę. Warto zadać sobie trochę trudu i zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. W końcu wspólnie piszemy zieloną przyszłość naszej planety.

