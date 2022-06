JemyJemy warzywne zupy kremy

W najnowszej ofercie marki JemyJemy znalazły się cztery gęste i aromatyczne zupy kremy: z pomidorów, z pieczarek, z zielonego groszku oraz z dyni. Zostały skomponowane z wyselekcjonowanych świeżych warzyw, doskonale doprawione ziołami i śmietanką. Domowy smak każdej zupy dopracowano w najdrobniejszych szczegółach. Można je podawać solo lub z ulubionymi dodatkami – kulkami mozzarelli, prażonymi ziarnami dyni, grzankami czy groszkiem ptysiowym.

Zupy kremy są dostępne w charakterystycznych, wygodnych opakowaniach typu softpack. Dzięki procesowi obróbki termicznej zachowują najwyższą jakość i smak bez konieczności przechowywania ich w lodówce. Nie zawierają mięsa, konserwantów, barwników ani glutenu.

Gotowe zupy kremy wystarczy przelać do naczynia i podgrzać, by w kilka chwil cieszyć się smacznym, pełnowartościowym ciepłym posiłkiem. To idealny pomysł na szybki obiad w biurze, podczas wyjazdu za miasto, czy pożywną przekąskę w ciągu dnia.

Nowe produkty są dostępne w sprzedaży od czerwca w cenie detalicznej ok. 6,49 zł/375 g. Więcej informacji o pełnej ofercie marki na www.jemyjemy.com.

Producent: PROFI S.A.