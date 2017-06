Letnie orzeźwienie z Owocowymi kubkami na zimno

Owocowy kubek na zimno Delecta to pierwsza na rynku linia jednoporcjowych kisieli instant do przygotowania na bazie zimnej wody. Skład deseru pozbawiony jest konserwantów i sztucznych barwników, a wzbogacono go o witaminę C. Aby delektować się mocno owocowym smakiem kisielu wystarczy wymieszać energicznie zwartość opakowania ze 175 ml zimnej wody.

Przekąska dostępna jest w trzech, inspirowanych sokami i sorbetami, smakach:

mango i ananasa,

brzoskwini i moreli,

arbuza i melona.

Owocowy kubek na zimno doskonale sprawdzi się w połączeniu z owocami sezonowymi i bitą śmietaną. Przygotuj go dla siebie lub bliskich... ot tak… prosto z serca.

Producent: Bakalland S.A. (www.delecta.pl)

Cena det.: Owocowy kubek kisiel na zimno Delecta (31 g), cena det. ok. 1,29 zł.