Szkolna wypraw(k)a małego artysty

Pierwszy dzień w szkole czy przedszkolu jest dla dziecka niczym wielka wyprawa w nieznane. Nowe otoczenie i osoby, nowe reguły. Jak sprawić, by ta podróż okazała się wspaniałą przygodą a nie przykrym doświadczeniem? Zadbaj o pozytywne nastawienie i wyprawkę, z której maluch będzie dumny.

Zanim do plecaka swojego dziecka spakujesz przybory szkolne, zastanów się, w jakie doświadczenia i umiejętności wyposażyłaś je do tej pory. Z jakim bagażem wysyłasz malucha na jego wielką wyprawę? W jakim stopniu jest samodzielny, co wciąż sprawia mu trudność, jak reaguje w sytuacjach stresowych, czy łatwo adaptuje się do nowych warunków? Odpowiedzi na te pytania pomogą ci zrozumieć, jakie emocje i obawy mogą towarzyszyć dziecku na starcie szkolnej czy przedszkolnej przygody, oraz jak możesz mu pomóc.

Dodawaj odwagi, wspieraj w rozterkach, rozwiewaj wątpliwości. Pokaż maluchowi pozytywne strony sytuacji, która go czeka. Opowiedz jak wygląda rytm dnia w nowym miejscu i kogo tam spotka. Koniecznie zapewnij, że będziesz na niego czekać, gdy skończy zajęcia. Opowiedz o własnych doświadczeniach i przeżyciach. Razem poszukajcie sposobów na to, by uczynić ten dzień wyjątkowym.

Wspólne wybieranie szkolnej wyprawki jest świetną okazją do oswojenia dziecka z nową sytuacją. Możliwość podejmowania decyzji doda mu pewności siebie. Szkoła to przecież dla młodego człowieka bardzo duży krok w kierunku większej samodzielności.

Czego potrzebuje każdy mały artysta? Plecak lub tornister, śniadaniówka, bidon, strój gimnastyczny, trampki czy pantofle to niezbędne wyposażenie, które nie ma jednak większego znaczenia dla procesu uczenia się, np. pisania. Jak w przypadku każdego produktu dla dzieci, muszą być dobrej jakości, w odpowiednim rozmiarze, z atestowanych, najlepiej naturalnych materiałów. O ile ergonomię i wagę plecaka czy szczelność lunch boxu powinien skontrolować rodzic, o tyle w kwestii estetyki warto dać dziecku swobodę wyboru.

Artykuły piśmiennicze wymagają znacznie większej uwagi, ponieważ bezpośrednio wpływają na kształtowanie odpowiednich nawyków, np. prawidłowego chwytu pisarskiego. Warto zaopatrzyć dziecko w specjalne trójkątne ołówki, wymuszające na rączce poprawne ułożenie palców. W ołówkach BIC Kids dodatkowo znajduje się wytrzymały wkład, który nie będzie się łamał podczas pierwszych prób stawiania literek. Dzieciom leworęcznym warto kupić żelowy długopis szybkoschnący dla komfortowego pisania bez rozmazywania liter. W piórniku nie może zabraknąć też linijki, gumki do ścierania i temperówki np. BIC Ellipse, która umożliwia zaostrzenie kredek i ołówków o standardowej oraz grubszej średnicy.

Rysowanie to ważny wstęp do nauki pisania. W przyjemny i kreatywny sposób uczy poprawnego chwytu oraz tego, jakie znaczenie ma siła nacisku na kartkę papieru. Dlatego tak ważne jest, by zachęcać dzieci do bazgrania i swobodnego rysowania kredkami różnego rodzaju od jak najmłodszych lat, a do wyprawki szkolnej dobrać kredki wysokiej jakości.

Maluchom powyżej 5. roku życia warto zaproponować bezdrzewne kredki ołówkowe np. BIC Kids ECOlutions Evolution, wykonane w 35% z materiałów z recyklingu, albo kredki ołówkowe z żywicy syntetycznej BIC Kids Evolution Illusion, które zachęcają do eksperymentów, ponieważ można je ścierać gumką, jak ołówek! Dostępne w szerokim asortymencie kolorów, nietoksyczne i bezpieczne – podczas złamania nie pozostawiają drzazg, są świetnym wyborem dla każdego małego artysty do szkolnej wyprawki

Podczas wyboru flamastrów, dla dzieci ważne są przede wszystkim jaskrawe kolory. Dla rodziców liczy się dobrej jakości tusz oraz końcówka z zabezpieczeniem przed wciśnięciem do środka. Warto też zwrócić uwagę na to, czy tusz można szybko i łatwo sprać z większości tkanin oraz zmyć z małych rączek. Dla jednych i drugich ciekawą propozycją są flamastry BIC Kids Kid Couleur.

Do prac plastycznych przydadzą się także farby akwarelowe, dobrej jakości nietoksyczny klej w sztyfcie oraz wygodne nożyczki z miękkimi gumowymi uszami i bezpiecznymi zaokrąglonymi końcówkami. Dla małych dzieci idealne będą nożyczki 13 cm, które dobrze leżą w dłoni. Wybierając je warto zwrócić uwagę na to, czy przeznaczone są dla leworęcznego czy praworęcznego dziecka. Można je znaleźć w ofercie marki BIC Kids.

Pozytywne nastawienie, wsparcie rodziców i dobrze skompletowana wyprawka to tylko wstęp do szkolnej przygody. Czy wielka wyprawa małego artysty w świat pełen nowych doświadczeń okaże się sukcesem, zależy od bardzo wielu czynników. Nie da się jednak zaprzeczyć, że dobry start ma znaczenie.

Wszystko czego potrzebuje twój mały artysta do szkolnej wyprawki można zakupić m.in. w sklepie internetowym BIC tutaj: https://allegro.pl/uzytkownik/SkleBic/artykuly-szkolne-50673