Dlaczego mała motoryka mała ma tak wielkie znaczenie?

Autorka proponuje tworzenie kącików, w których dzieci będą miały możliwość urządzić sobie najróżniejsze zabawy wspomagające koordynację oko-ręka i utrwalające chwyt pęsetowy, którego udoskonalenie jest niezbędne do nauki pisania. Przy okazji nauczą się utrzymania porządku, skupienia i prowadzenia obserwacji oraz zachowań społecznych – stanowisko ma pozostać w takim stanie, aby kolejne dziecko nie musiało zaczynać od sprzątania. Do ćwiczeń usprawniających nie potrzeba wymyślnych sprzętów. Świetnie sprawdzą się przedmioty codziennego użytku, jak pipeta czy gąbka, które posłużą do uwielbianego przez najmłodszych przelewania wody czy przenoszenia zabarwionej cieczy na płatki kosmetyczne, na których można tworzyć fantazyjne wzory. Warto sięgnąć też po klamerki do bielizny – do przypinania przedmiotów do sznurka, dopinania do przygotowanych kształtów czy naczyń. Pęseta przyda się do przekładania drobnych przedmiotów z miejsca na miejsce. Dobrym „sprzętem” do wzmocnienia zbyt słabego napięcia mięśniowego jest… kuchenny moździerz, a ćwiczeniem je osłabiającym – rysowanie flamastrami po papierze toaletowym tak, aby go nie przerwać.

Cały artykuł „Garść pomysłów na wspomaganie małej motoryki” oraz karty pracy, których celem jest jej ćwiczenie sprawności manualnej, dostępne są na platformie zmalujmyrazem.pl.

Każda aktywność – rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie z plasteliny itp., która sprzyja doskonaleniu motoryki małej, bezpośrednio przekłada się na kreatywność i rozwój dziecka. To właśnie wszechstronna edukacja młodego człowieka stanowiła inspirację do stworzenia platformy Zmalujmy Razem – bezpłatnej skarbnicy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Dostęp do materiałów jest bezpłatny – wystarczy się zarejestrować!

Zmalujmy Razem Przyszłość na e-platformie: www.zmalujmyrazem.pl.