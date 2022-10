Zmień nawyki, by zadbać o drzewa

Każdej minuty z naszej planety znika niemal 25 hektarów lasów. To powierzchnia porównywalna do wielkości 36 boisk piłkarskich. Wiele drzew ścinanych w wyniku rabunkowej gospodarki leśnej przetwarza się na podstawowe produkty - papierowe torebki, wykałaczki… Drzewostany można odtwarzać, jednakże potrzeba na to czasu i determinacji. Własne nawyki warto zmienić od zaraz.

Spacer w lesie czy parku relaksuje i dotlenia. W rozgrzanym mieście, podczas upałów, w cieniu drzew znajdujemy ochłodę i wytchnienie. Kartki papieru, drewniane meble – to elementy otaczającej nas rzeczywistości tak oczywiste, że nie zwracamy na nie większej uwagi. Gdyby ich zabrakło, nasza codzienność zmieniłaby się drastycznie.

W 1951 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ogłosiła 10 października Dniem Drzewa, obchodzonym od tego czasu w krajach członkowskich wspólnoty. Dla każdego może to być dobry moment na refleksję i zmianę nawyków na bardziej przyjazne dla środowiska i ochrony zasobów leśnych. Co można zrobić?

Mniejsze zużycie to mniejsze zapotrzebowanie i w rezultacie bardziej kontrolowana wycinka. Kupując papier czy inne artykuły z drewna, wybieraj te, które posiadają certyfikat FSC. Potwierdza on, że drewno wykorzystane do produkcji pochodzi z legalnych źródeł, a wyroby powstały w ramach odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Bądź uważny, jeśli masz wątpliwości - pytaj sprzedawcę.

Ograniczaj, używaj ponowie, przetwarzaj – te trzy zasady to doskonały przewodnik w drodze do bardziej ekologicznego stylu życia. Wybieraj papier z makulatury, najlepiej certyfikowany, niebielony i wyprodukowany bez użycia chloru. Korzystaj z funkcji druku dwustronnego, kartki zapisane z jednej strony wykorzystuj ponownie, np. do szybkich notatek. Minimalizuj zużycie produktów pochodzenia drzewnego – nie używaj jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców. Papierową torebkę zastąp np. płócienną siatką.

Sięgając po przybory piśmiennicze zwracaj uwagę, czy zostały wykonane z surowców wtórnych, mają opakowania nadające się do ponownego przetworzenia lub posiadają certyfikat ekologiczny np. NF Environnement (NF 400). Czy wiesz, że masz do wyboru ołówki i kredki, których korpusy wykonano z żywicy syntetycznej i materiałów z recyklingu, a nie z drewna? Znajdziesz je w linii BIC ECOlutions, której produkty zostały zaprojektowane tak, by chronić naturalne zasoby naszej planety. Co więcej, do 2025 roku 100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. To jedno z ekologicznych zobowiązań podjętych i wdrażanych przez tę firmę.

Każdy ma wpływ na odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi poprzez dokonywanie świadomych wyborów na co dzień. Niestety czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, dlatego decyzję o zmianie swoich nawyków warto podjąć jak najszybciej.

POLECAMY:

Bezdrzewne ołówki BIC® Evolution Original i Black

Przyjazne dla środowiska, bezdrzewne ołówki grafitowe wykonane, w zależności od wariantu, w co najmniej 56% do 65% z materiałów z recyklingu i opatrzone ekologicznym certyfikatem NF Environnement. Dostępne z gumką lub bez oraz korpusem w kolorze zielonym (wersja Original) albo szarym ze złotym napisem (model Black). Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Dzięki elastycznym korpusom z żywicy syntetycznej nie pozostawiają drzazg w razie złamania. Wyjątkowo bezpieczne dla dzieci. Idealne do rysowania, szkicowania i pisania. Obecne na rynku od niemal 30 lat.

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. Cena det. ok. 1,30 do 2 zł/szt.

Bezdrzewne kredki ołówkowe BIC® Kids Evolution ECOlutions

Bezdrzewne kredki ołówkowe o wytrzymałym korpusie z żywicy syntetycznej. Dostępne w szerokim wyborze 24 żywych kolorów z wysoką zawartością pigmentów i grafitem odpornym na pękanie. Przyjazne dla środowiska naturalnego, dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu, których zawartość w produkcie wynosi 35%. Opatrzone francuskim znakiem ekologicznym NF Environnement (NF 400). Odporne na żucie, nietoksyczne i bezpieczne – podczas złamania nie pozostawiają drzazg. Rekomendowane dla dzieci powyżej 5. roku życia do kreatywnego rysowania i kolorowania.

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o., cena det. ok.23,79 zł/24 kredki

Ekologiczny zestaw BIC®

Kompaktowy niezbędnik piśmienniczy, składający się z 9 ekologicznych produktów BIC. Zawiera 3 długopisy (Cristal Original z czarnym wkładem, Round Stic Clic ECOlutions z wkładem niebieskim oraz długopis 4Colours Original (z 4 wkładami w różnych kolorach), marker permanentny, ołówek grafitowy HB, ołówek automatyczny, klej w sztyfcie oraz korektor w taśmie wraz z zapasowym wkładem. Całość jest zapakowana w poręczny kartonik. Zestaw idealny do pracy zdalnej i w biurze; w sam raz dla studentów i uczniów. Uwaga! Wszystkie produkty zostały wykonane w 51% do 100% z surowców wtórnych.

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o., cena det. ok. 42,99 zł

Zestaw można zakupić np. tutaj: https://allegro.pl/oferta/bic-eco-green-kit-zestaw-biurowy-9el-dla-ucznia-11363159475