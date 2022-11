Kalendarz adwentowy, który uczy i bawi

Kalendarze adwentowe są mocno wpisane w chrześcijańskie tradycje. Ich początki sięgają połowy XIX w.; wymyślono je po to, aby stopniować i wzmacniać radość z oczekiwania na Boże Narodzenie, zwłaszcza wśród dzieci. W tym samym celu powstał kalendarz dostępny na platformie zmalujmyrazem.pl (do pobrania za darmo, po rejestracji). Nie dość, że pomoże dzieciom odliczać dni do gwiazdki, to przypomni o wartościach związanych z tym niezwykłym czasem, łącząc naukę z zabawą.