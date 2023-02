Jak i dlaczego warto robić masy plastyczne?

Do wykonania masy nadaje się mąka, skrobia ziemniaczana, kasza manna, siemię lniane a nawet proszek do usztywniania śmietany. Przy zastosowaniu odpowiednich proporcji i połączeniu z wodą, solą, olejem, klejem lub innymi dodatkami nabierają pożądanej konsystencji, barwy oraz przyjemnego zapachu, dodatkowo intrygując dzieci i zachęcając je do zabawy.

Ze wszech miar warto także zaangażować maluchy do wyrabiania masy – oczywiście nie na każdym etapie, zwłaszcza w czasie podgrzewania, ale już do mieszania suchych składników jak najbardziej. Przy okazji dzieci nauczą się odmierzania składników i nietypowego wykorzystywania przypraw albo olejków do ciasta. Masy trzeba przygotować tyle, aby młodsze dzieci mogły zanurzyć w niej przynajmniej całe dłonie, a nawet ręce po łokcie, oraz stopy. Dla starszych konsystencja powinna być bardziej zwarta i umożliwiać formowanie małych kształtów. Zabawa masami plastycznymi nie tylko rozwija manualnie i rozbudza kreatywność – jednocześnie działa wyciszająco oraz odprężająco. Jest także ćwiczeniem koncentracji i może przyczyniać się do rozwoju mowy oraz budowania poczucia własnej wartości.

Cały artykuł „Przepisy na masy plastyczne” dostępny jest na platformie zmalujmyrazem.pl pod adresem: https://zmalujmyrazem.pl/jak-i-dlaczego-warto-robic-masy-plastyczne

Każda aktywność – rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie z plasteliny itp., która sprzyja doskonaleniu motoryki małej, bezpośrednio przekłada się na kreatywność i rozwój dziecka. To właśnie wszechstronna edukacja młodego człowieka stanowiła inspirację do stworzenia platformy Zmalujmy Razem – bezpłatnej skarbnicy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Dostęp do materiałów jest bezpłatny – wystarczy się zarejestrować!