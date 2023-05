Konkurs „Zostań EKObohaterem”, buduj domki i hotele dla pszczół

Z pozoru drobny gest, jakim może wydawać się budowa domku dla owadów, może wymiernie przyczynić się do wspólnego pisania zielonej przyszłości Matki Ziemi. Pszczoły stanowią nieodłączny elementu ekosystemu. Ich praca to nie tylko produkcja miodu, ale głównie zapylanie roślin. Zmniejszanie się ich populacji sprawia, że maleje różnorodność biologiczna planety, a wymieranie zapylaczy może uruchomić efekt domina potencjalnie prowadzący do drastycznego spadku światowej produkcji żywności.

Nie trzeba wiele, by pomoc pszczołom, zostać EKObohaterem i wygrać zestawy produktów szkolno-biurowych marki BIC dla nauczycieli oraz wszystkich uczniów z grupy lub klasy. Wystarczy sfotografować zbudowany wspólnie domek dla owadów, i wstawić jego zdjęcie w komentarzu pod postem https://www.facebook.com/ZmalujmyRazem/posts/pfbid0uhPj25B5SeP8gxQhNDcTrtXtUqBrCfawkE8FaWeHgRjbxhoY6eMMQWCPdduBym2gl

Konstrukcja powinna być wykonana z różnorodnych materiałów, głównie z surowców naturalnych, biodegradowalnych i łatwo dostępnych przedmiotów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja br. Regulamin konkursu: https://zmalujmyrazem.pl/konkurs-zostan-ekobohaterem-regulamin

Od czego zacząć? Od ekopomysłu! Do stworzenia hotelu dla pszczół wystarczy to, co można znaleźć w najbliższym otoczeniu: deski i skrzynki z odzysku, stare ceramiczne doniczki, pokruszone cegły, kamyki, patyki, gałęzie, kawałki bambusa, trzciny, szyszki, kamienie, siano czy suche liście. Wybrane przedmioty wystarczy umieścić np. w zbitych w kształt trójkąta deskach albo plastikowej butelce z obciętą szyjką i dnem, i zawiesić w miarę osłoniętym od deszczu i wiatru miejscu.

Tak wykonany domek stanie się bezpiecznym schronieniem dla dzikich pszczół i innych zapylaczy, a jednocześnie będzie jednym z tych małych gestów, w których tkwi ogromna moc zielonej zmiany na lepsze. Dlatego warto zaangażować się w ochronę owadów i polepszenie ich dobrostanu, a w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej zbudować wspólnie z dziećmi owadzi azyl i umieścić go w swojej okolicy. Pomysły na projekty można podpatrzeć w artykule dostępnym na zmalujmyrazem.pl - https://zmalujmyrazem.pl/jak-i-po-co-budowac-domki-i-hotele-dla-owadow

Każda aktywność – rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie z plasteliny itp., która sprzyja doskonaleniu motoryki małej, bezpośrednio przekłada się na kreatywność i rozwój dziecka. To właśnie wszechstronna edukacja młodego człowieka stanowiła inspirację do stworzenia platformy Zmalujmy Razem – bezpłatnej skarbnicy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Dostęp do materiałów jest bezpłatny – wystarczy się zarejestrować!