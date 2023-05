Lekko na duchu i lekko w brzuchu!

Słoneczna pogoda dodaje energii i nastraja optymizmem. Chcemy czuć się lekko, stawiamy na ruch i lekkostrawne posiłki. To doskonały czas, by wprowadzić do swojej diety warzywne zupy kremy, które nie tylko dostarczą błonnika, ale także zachwycą smakiem.

W porównaniu z tradycyjną zupą, warzywny krem jest bardziej sycący i pożywny, ma też delikatniejszy smak i aksamitną konsystencję. Można go ugotować na bazie warzyw korzeniowych – marchewki, buraków czy selera. Równie smaczny krem otrzymamy z dyni, kalafiora lub zielonego groszku. Ile jarzyn – tyle możliwości! Doskonale sprawdzi się jako pełnowartościowy lecz lekki posiłek między zajęciami, podczas dnia pracy czy wyjazdu w plener.

Cztery gęste i aromatyczne zupy kremy: z pomidorów, z pieczarek, z zielonego groszku oraz z dyni znajdziemy w ofercie marki JemyJemy. Zostały skomponowane z wyselekcjonowanych świeżych warzyw, doprawione ziołami i śmietanką. Nie zawierają mięsa, konserwantów, barwników ani glutenu. Co więcej, są lekkostrawne i niskokaloryczne – w zależności od rodzaju 100 g to zaledwie 40-61 kcal! Świetnie smakują podane solo lub z ulubionymi dodatkami: mozzarellą, prażonymi ziarnami dyni, grzankami czy groszkiem ptysiowym.

Zupy kremy JemyJemy można wrzucić do plecaka, torby treningowej, podręcznego bagażu i zabrać ze sobą na długi weekend. Dzięki wygodnym opakowaniom i procesowi obróbki termicznej zachowują najwyższą jakość i smak bez konieczności przechowywania w lodówce. Przed podaniem wystarczy je przelać do naczynia i podgrzać. To idealna propozycja dla zapracowanych i zabieganych, którzy chcą jeść smacznie i lekko… przez cały rok!

Zupy kremy JemyJemy są dostępne w całej Polsce w cenie detalicznej ok. 6,99 zł/375 g.

Więcej informacji o pełnej ofercie marki na www.jemyjemy.com .

Producent: PROFI S.A.