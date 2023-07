EKOwyprawka szkolna dla EKObohatera

Długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje i korektory z linii BIC ECOlutions zostały wykonane w 35% do 100% z surowców wtórnych. Co więcej, zaprojektowano je tak, by chronić naturalne zasoby naszej planety i opatrzono francuskim ekologicznym znakiem NF Environnement. Kompletując wyprawkę szkolną dla EKObohatera, warto wybierać świadomie.