Maszynki BIC® Hybrid Flex golenie z klasą każdego dnia

Pomimo mody na różne formy zarostu, większość panów deklaruje, że codziennie goli się na gładko. Dzięki najlepszym modelom maszynek BIC® – Hybrid Flex – czynność ta stanie się dla nich prawdziwą przyjemnością.

Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego warto zadbać o wygląd szczególnie przed ważnym spotkaniem – zawodowym lub prywatnym – od którego może wiele zależeć. Idealnie ogolona twarz jest

w tej sytuacji nieodzowna. Powinna być nie tylko gładka, ale także dobrze nawilżona i wolna od podrażnień czy zaczerwienień, co zapewni dobra maszynka do golenia. Większość mężczyzn preferuje golenie na mokro, a do takiego idealne są najnowsze modele marki BIC®: Hybrid 3 Flex, Hybrid 3 Flex Sensitive i Hybrid 5 Flex, dostępne w wersji z 3 lub 5 ostrzami – wg badania* przeprowadzonego w 2022 r. przez panel Ariadna na zlecenie producenta maszynek, firmę BIC®, najczęściej wybieranymi przez konsumentów.

Ich ruchome tytanowe ostrza, główki dopasowujące się do konturów twarzy, wyprofilowane rączki zapewniające pewny chwyt oraz szerokie paski nawilżające czynią golenie efektywnym i komfortowym. Wszystkie zastosowane rozwiązania zapewniają skuteczną ochronę przed podrażnieniami. Na uwagę zasługują zwłaszcza ostrza, które powstały dzięki nanotechnologii. Dzięki temu są 2000 razy cieńsze niż włos, ścinają więc zarost jednym ruchem. Nie ma potrzeby kilkukrotnie przesuwać nimi po skórze, co dodatkowo ją chroni. Tylko precyzyjna i automatyczna produkcja pozwala na tego rodzaju ostrość oraz rygorystyczną kontrolę jakości. 100% produktów BIC® – ostrzy, komponentów i egzemplarzy finalnych – przechodzi aż 30 wizualnych oraz technicznych testów. Dlatego maszynki Hybrid Flex są niezawodna każdego dnia i w każdej sytuacji. Są też odpowiedzią na oczekiwania konsumentów poszukujących produktów przyjaznych środowisku, ponieważ są maszynkami systemowymi – z wymiennymi wkładami. Pozwala to znacznie ograniczyć ilość odpadów i zadbać o przyszłość Ziemi.

Usuwanie zarostu z twarzy już od czasów starożytnych było oznaką wysokiego statusu społecznego. Utrzymanie gładkich i wypielęgnowanych policzków było wówczas pracochłonne i kosztowne, wymagające stałego zatrudnienia przeszkolonego do tego zadania człowieka. Dlatego na ten luksus mogli sobie pozwolić jedynie przedstawiciele elity. Już na pierwszy rzut oka wiadomo było, że ogolony mężczyzna jest człowiekiem sukcesu. Brak zarostu był atrakcyjny; panowie bez bród uważani byli za przystojniejszych.

Dziś także gładka męska twarz jest w wielu środowiskach – zwłaszcza finansowych i biznesowych oraz szeroko rozumianych mediach – cechą wyróżniającą profesjonalistów. Zadbany i elegancki wygląd mężczyzny sygnalizuje, że jest on pewny siebie, wie do czego dąży, cechuje go dokładność i zwraca uwagę na szczegóły, widząc jednocześnie szerszy obraz. Ma w sobie wiele z perfekcjonisty. To cechy bardzo pożądane zarówno przez pracodawców, jak i klientów czy odbiorców oraz, oczywiście, kobiety. W wspomnianym badaniu* Ariadny, 40% pań wskazało, że najbardziej lubi u mężczyzn gładką twarz. W tym samym badaniu* aż 58% panów podało, że czują się z nią najbardziej komfortowo.

BIC® Hybrid Flex 5:

5 tytanowych ostrzy zapewnia długi czas użytkowania.

Nanotechnologia umożliwia każdemu ostrzu indywidualnie dopasować się do konturów twarzy, dzięki czemu golenie jest bardzo dokładne.

Ruchoma główka z 40° zakresem dopasowania się do konturów twarzy

Metalowa kulka w rączce sprawia, że maszynka jest cięższa, stabilnie leży

w dłoni, można nią swobodnie manewrować, nie ryzykując zacięć.

Precyzyjne dodatkowe ostrze pomaga dotrzeć do trudno dostępnych

miejsc, np. pod nosem, i pozwala dokładnie wymodelować linię zarostu.

Pasek nawilżający z aloesem i wit. E gwarantuje idealny poślizg.

Wyjątkowy mechanizm łatwego wypinania ułatwia wymianę wkładu.

Ceny rekomendowane: zestaw 1 uchwyt + 2 wkłady wymienne: 24.35 zł;

4 wkłady wymienne: 36.55 zł.

BIC® Hybrid Flex 3:

3 ostrza nano tech indywidualnie dopasowują się do konturów twarzy, co gwarantuje dokładne golenie, redukcję zaczerwienień i podrażnień oraz dokładne i łatwe spłukiwanie.

Ruchoma główka z 30° zakresem dopasowania się do konturów twarzy

Pasek nawilżający z aloesem i wit. E gwarantuje idealny poślizg.

Długa zakrzywiona gumowa rączka (wyprodukowana w 30% z plastiku pochodzącego z recyklingu) zapewnia lepszą kontrolę podczas golenia.

Ceny rekomendowane: zestaw 1 uchwyt + 4 wkłady wymienne: 24.35 zł;

8 wkładów wymiennych: 36.55 zł.

BIC® Hybrid Flex 3 Sensitive:

3 ostrza nano tech indywidualnie dopasowują się do konturów twarzy, co gwarantuje dokładne golenie, redukcję zaczerwienień i podrażnień oraz dokładne i łatwe spłukiwanie.

Ruchoma główka z 30° zakresem dopasowania się do konturów twarzy

Pasek nawilżający z aloesem i wit. E gwarantuje idealny poślizg.

Wygodna roączka została wyprodukowana w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu

Maszynka została sprawdzona klinicznie pod kątem potrzeb skóry wrażliwej.

Ceny rekomendowane: zestaw 1 uchwyt + 2 wkłady wymienne: 18.29 zł;

4 wkłady wymienne: 25.59 zł.

* badanie preferencji użytkowników maszynek do golenia zrealizowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w listopadzie 2022 r.