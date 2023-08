Ołówek, pióro czy długopis do nauki pisania?

Umiejętność pisania to jedna z kluczowych kompetencji, jaką dziecko powinno opanować w pierwszych latach nauki w szkole. Stawianie literek może być dla malucha sporym wyzwaniem, dlatego warto dać mu czas i wsparcie oraz odpowiednie narzędzia, które pomogą opanować tę trudną sztukę bez niepotrzebnego stresu.

Dlaczego pisanie ręczne jest takie ważne?

Nauka starannego pisania stanowi niezbędny etap rozwoju psychoruchowego dziecka. Pomaga wypracować zręczność, koordynację mięśni ręki, dłoni i palców podczas wykonywania niewielkich, precyzyjnych ruchów. Sprzyja także kształtowaniu umiejętności koncentracji, metodycznej pracy i organizacji. Raz opanowane pisanie staje się czynnością automatyczną, dzięki czemu dziecko może się skupić na pracy, nie martwiąc się o kreślenie liter. Dlatego warto od samego początku zadbać o kształtowanie prawidłowych nawyków w tym zakresie, ponieważ te złe trudno będzie z czasem wyeliminować. Odpowiednio dobrane przybory do pisania mogą stać się dla dziecka znakomitym źródłem motywacji i zachęty do nauki.

Ołówek na początek

Pierwszoklasiści najczęściej literki piszą ołówkiem, który jest łatwiejszy w obsłudze niż pióro. Odpowiednio miękki grafit ułatwia płynne kreślenie na kartce, nie wymaga dużej precyzji i siły nacisku, a w przypadku pomyłki, gumką można szybko skorygować błędy. Dla młodszych dzieci, które najpierw muszą opanować prawidłowy chwyt pisarski, dobrym wyborem jest ołówek o grubszym przekroju, np. trójkątnym, który stabilnie leży w dłoni, wymuszając prawidłowy układ palców. Te cechy posiada np. ołówek do nauki pisania BIC Kids Evolution, rekomendowany przez nauczycieli.

Grafit nie może być ani zbyt twardy – będzie pozostawiał wyżłobienia na kartce, ani zbyt miękki – za gruba linia nie sprzyja precyzji. Optymalnym wyborem, pod warunkiem, że dziecko nie ma problemów ze wzmożonym naciskiem, będzie ołówek z oznaczeniem HB.

Warto też zwrócić uwagę na to, czy ołówek ma ochronną osłonkę grafitu, która zwiększa jego odporność i sprawia, że jest bardziej wytrzymały. Na rynku znajdziemy ołówki w obudowie drewnianej lub bezdrzewnej (np. z żywicy syntetycznej). Te drugie są odporne na żucie, a w przypadku złamania nie pozostawiają drzazg i minimalizują ryzyko skaleczenia. Co więcej, ołówki bezdrzewne, takie jak BIC Evolution Original, są przyjazne dla środowiska. Zostały wykonane w 64% z surowców wtórnych i opatrzone ekologicznym certyfikatem NF Environnement (NF 400). Alternatywą dla tradycyjnych grafitowych ołówków są automatyczne, niewymagające używania temperówki, jednak na początku nauki pisania mogą one sprawiać dziecku trudności.

Pióro wieczne najlepiej wprowadzić dopiero wtedy, gdy uczeń opanuje umiejętność pisania ołówkiem. W tym zakresie warto zdać się na rekomendację i wskazówki nauczyciela, który pracuje z dzieckiem. Jednakże, trzeba mieć na uwadze, że wygodne pióro o kształcie dopasowanym do dłoni, wymuszające prawidłowy sposób trzymania narzędzia, wspiera rozwój grafomotoryczny. Uczeń, dla którego pisanie stanowi jeszcze duży wysiłek, bardziej doceni lekkie pióro. Młodszym łatwiej będzie korzystać z pióra z grubszą profilowaną obsadką z uchwytem, zapewniającym poprawne ułożenie palców.

Dla rozpoczynających pisanie piórem optymalna będzie miękka stalówka, która gładko sunie po papierze i nie wymaga mocniejszego nacisku. Ponadto dobrze jest, gdy pióro umożliwia łatwy i czysty sposób wymiany naboi. W starszych klasach niektórzy nauczyciele zalecają używanie długopisów ścieralnych, które mogą pomóc uczniom w nauce uważności i samodzielności w poprawianiu błędów. Podobnie, w przypadku używania pióra na atrament (najlepiej na naboje), sprawdzi się wymazywacz w komplecie, który umożliwi szybkie korekty (literek, przypadkowych plam czy rozmazanych linii). Można się jednak spotkać z opinią, że długopisy czy pióra zmywalne mają swoje wady - co prawda pozwalają szybko poprawić błędy, jednakże w dłuższej perspektywie sprawiają, że nie widać postępów w nauce dziecka.

Długopis to kolejne narzędzie pisarskie, jakie mamy do wyboru. Wygoda użytkowania i w tym przypadku ma ogromne znaczenie. W sklepach znajdziemy specjalne długopisy do nauki pisania, których kształt wymusza prawidłowe ułożenie palców na korpusie oraz długopisy wymazywalne. Przed zakupem warto poczekać na rekomendację nauczyciela, który na liście wyprawkowej wskaże narzędzie, jakie rekomenduje dla pierwszoklasisty. Dzieci w starszych klasach, które już sprawnie piszą, mogą sięgnąć np. po długopisy wykonane w 74% i 62% z surowców wtórnych, takie jak BIC ECOlutions Round Stick czy BIC ECOlutions Clic Stic. Będzie to wybór nie tylko praktyczny, ale także ekologiczny. Do szybkiej poprawy błędów przyda się wówczas także korektor w taśmie. Polecamy przyjazny dla środowiska, bo wykonany w 100% z surowców z recyklingu, korektor Tipp-EX ECOlutions Easy Refill z wymiennym wkładem.

Wybór produktów do szkolnej wyprawki, zwłaszcza tych, od których będzie zależał komfort nauki pisania, nie jest łatwy. Rynek oferuje mnóstwo możliwości. Warto postawić na narzędzia wysokiej jakości, które posłużą dłużej oraz bezpieczne dla dziecka i… środowiska naturalnego.

