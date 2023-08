Wyprawka dla leworęcznego ucznia. Co wybrać, aby ułatwić mu szkolny start

Liczbę osób leworęcznych w społeczeństwie szacuje się na ok. 15%. Na szczęście ta cecha nie jest już uważana za anomalię i nikt na siłę nie przestawia maluchów na posługiwanie się prawą ręką. Dziś rynek wychodzi naprzeciw ich potrzebom i oferuje wachlarz produktów szkolno-biurowych, które są dostosowane do ich potrzeb. Ma je w swojej ofercie także wiodąca marka BIC.

Z badań wiadomo, że osoby leworęczne mają nieco inną, bardziej symetryczną budowę mózgu, co oznacza (w dużym uproszczeniu), że obie jego półkule są dużo bardziej równorzędne niż u osób praworęcznych; różnice w ich aktywności są relatywnie niewielkie. A ponieważ leworęczność nie jest normą, wymaga od mózgu większej pracy nad skoordynowaniem czynności choćby na linii oko-ręka, co skutkuje lepszą stymulacją tego narządu. Dlatego leworęczni lepiej radzą sobie np. z myśleniem analitycznym, mają lepszą pamięć i bardziej rozbudowane słownictwo.

Dlaczego dzieci leworęczne mają trochę „pod górkę”?

Najczęściej problem sprowadza się do zwykłej „techniki” pisania. W języku polskim pisze się i czyta od strony lewej do prawej – praworęczni mają ten „luksus”, że narzędzie pisarskie i ręka podążają tym schematem za napisaną czy narysowaną linią, nie zasłaniając jej. Osoby leworęczne niestety ją zasłaniają, nie widząc przez chwilę efektów. Jeśli posługują się nieprzystosowanymi do leworęczności przyborami, mogą nabrać złych nawyków, jak choćby nienaturalne wyginanie czy unoszenie dłoni. Przez to pisanie czy rysowanie nie będzie dla nich czynnością ani wygodną, ani lubianą czy tym bardziej relaksującą, bo prowadzi do wzmożonego napięcia mięśni, co na dłuższą metę jest po prostu bolesne. Bywa, że dziecko pracuje wtedy bardzo wolno, nie nadąża za poleceniami nauczyciela, popełnia więcej błędów, np. opuszcza czy przestawia literki.

Klucz do sukcesu – dobre nastawienie i przybory zaprojektowane dla leworęcznych

Zalecenia do pracy z dziećmi leworęcznymi opracowała już ponad 30 lat temu prof. Marta Bogdanowicz, wybitna polska kliniczna psycholog dziecięca. Obejmują one przede wszystkim: właściwą postawę wobec leworęczności, tzn. niedawanie dziecku odczuć, że w jakimkolwiek stopniu jest inne, wczesna diagnoza – najpóźniej w wieku 5-6 lat, opanowanie prawidłowej postawy ciała podczas pisania, ćwiczenia odprężające, wypracowanie właściwego ułożenia zeszytu oraz wybór odpowiednich narzędzi pisarskich. Tych na szczęście jest na rynku coraz więcej, w cenach nieodbiegających od przyborów standardowych.

Ołówek na dobry początek

Wielu nauczycieli w klasie I rozpoczyna naukę pisania ołówkiem. Dla dzieci leworęcznych lepiej wybierać takie, które mają twardszy grafit, czyli HB lub nawet H1. Miękki, choć płynniej przesuwa się po papierze, może ulec rozmazaniu. Dodatkowo dla małych uczniów, którzy muszą jeszcze opanować prawidłowy chwyt pisarski, warto wybrać ołówek o grubszym przekroju, np. trójkątnym, który stabilnie leży w dłoni, wymuszając prawidłowy układ palców, jak ołówek do nauki pisania BIC® Kids Evolution. Warto też postawić na ołówki ze wzmocnionym, odpornym na złamania grafitem, w obudowie bezdrzewnej, które są dla dzieci superbezpieczne – w razie złamania nie pozostawiają drzazg, są też odporne na żucie i nietoksyczne, co więcej – ekologiczne, jak BIC® Evolution Triangle.

Ergonomiczne pióro wieczne

Coraz więcej szkół jako narzędzie na nauki pisania wprowadza pióro wieczne, aby wyrobić u dzieci czytelny i staranny charakter pisma. Takie pióra powinny być przede wszystkim lekkie i posiadać wyprofilowany trójkątny uchwyt utrwalający prawidłowe ułożenie palców, zapewniający komfort pisania. Dodatkowymi atutami będą tu wytrzymała irydowa stalówka, gwarantująca płynne i gładkie pisanie, a także łatwo wymienialne naboje z szybko schnącym tuszem, który nigdy się nie rozlewa i nie brudzi palców. Wszystkie te atuty posiadają pióra wieczne BIC® Easy Clic. Ich dodatkową zaletą są bardzo estetyczne obudowy z wytrzymałego tworzywa, dostępne w trzech miksach kolorystycznych: różowo-niebieskim, niebiesko-żółtym i zielono-różowym.

Superszybko schnący długopis żelowy

Dziecko leworęczne, które opanowało już sztukę pisania, może także sięgnąć po długopis ze specjalnie opracowanym, niezwykle szybko schnącym tuszem, którego nie sposób rozmazać. Taki jak BIC® Intensity Quick Dry Gel, dostępny w aż 13 kolorach, w tym tak nietypowych jak pomarańczowy, fioletowy czy seledynowy. Są idealne do rysowania szlaczków!

Co z przyborami do kolorowania?

Leworęcznym dzieciom najlepiej kupować kredki o grubszych trójkątnych korpusach, które utrwalają prawidłowe ułożenie palców, ułatwiają ćwiczenie właściwego chwytu pisarskiego i podnoszą komfort użytkowania. A do tego mają dobrze napigmentowany i odporny na złamania grafit, jak BIC® Kids ECOlutions Evolutions Triangle. Warto je wybrać także z tego względu, że w 35% powstały z materiałów z recyklingu, a obudowa z syntetycznej żywicy jest odporna na żucie i nie pozostawia niebezpiecznych drzazg w razie złamania. Kolorowanie nimi to prawdziwa frajda – bardzo dobrze kryją powierzchnię i przyciągają oko żywymi kolorami.

Bezpieczne wycinanie

W ćwiczeniu sprawności manualnej ważną rolę odgrywają również nożyczki. Dla małych lewych rączek najlepsze są lekkie i łatwe w manewrowaniu, jak BIC® Comfort 13 cm, z zielono-niebieskim, miękkim gumowym wykończeniem, dzięki któremu idealnie leżą w dłoni i zapewniają wysoki komfort użytkowania. Sprawdzają się zarówno w podstawowych plastycznych aktywnościach, jak i przy kreatywnych wycinankach. Są trwałe i bezpieczne, z zaokrąglonymi końcówkami, które chronią przed zranieniem.

Z produktami BIC® skompletowanie wyprawki dla leworęcznego małego ucznia nie będzie żadnym problemem – produkty dostępne są w supermarketach, dyskontach i papiernikach na terenie całej Polski, a także w sprzedaży internetowej. Ich ceny nie są wyższe niż przyborów standardowych, zaś jakość pozwoli na długotrwałe używanie.

