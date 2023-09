Kreatywne notatki w stylu mangi

Manga kojarzy się z japońską „kreskówką”, co jest dla tej formy sztuki krzywdzące, gdyż jej korzenie sięgają kilkaset lat wstecz. Słowo to oznacza w wolnym tłumaczeniu „spontaniczne rysunki” i doskonale oddaje ducha przygotowanych przez wiodącą markę BIC® zestawów do kreatywnych notatek, które zachwycą każdego miłośnika tego stylu.