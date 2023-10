W codziennym pędzie życia i nadmiarze obowiązków nierzadko zapominamy o naturze. A przecież otacza nas ona ze wszystkich stron. Przebywanie wśród drzew i roślinności ma kojące działanie – wycisza, relaksuje i odpręża, dobroczynnie wpływając na nasz stan fizyczny i psychiczny. Warto zastanowić się, jak możemy się im odwdzięczyć.

Drzewostany to nie tylko przynoszące nam odprężenie i miłe dla oka elementy natury. Są niezwykle pożyteczne również z innych powodów. Drzewa mają znamienny wpływ na jakość powietrza - to żywe filtry! Pochłaniają szkodliwy dla ludzi dwutlenek węgla i wytwarzają niezbędny nam do życia tlen. Stanowią także naturalny filtr chroniący nas przed smogiem. Ich liście chłoną zanieczyszczenia, które później zmywa deszcz. Zapewniają równowagę ekologiczną, zabezpieczają przed powodziami. Co więcej, w cieniu drzew i otoczeniu lasu lepiej wypoczywamy i uspokajamy nasze myśli.

Drzewa dają nam surowiec, z którego wytwarzana jest ogromna ilość produktów codziennego użytku. Ich nagły brak znacząco utrudniłby nam życie. Z drewna powstają przecież meble, ogrodzenia, a także papier i przybory piśmiennicze. Do materiałów tego typu jesteśmy tak przyzwyczajeni, że trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nagle zostajemy ich pozbawieni. Dlatego tak ważne jest dbanie o nasze drzewa. Jakie realne działania możemy podjąć w tym kierunku? Warto o tym pomyśleć, nie tylko przy okazji Światowego Dnia Drzewa, przypadającego 10 października.

Wykorzystuj kupione produkty do końca, staraj się nie wyrzucać ich i nie wymieniać na nowe jeżeli nadają się jeszcze do użytku. Nie marnuj papieru - jeśli masz taką możliwość wybieraj faktury czy rachunki w wersji elektronicznej. Zwracaj uwagę na oznaczenia produktów i wybieraj te, które pochodzą z recyklingu. Zbieraj makulaturę - papier, który Tobie jest niepotrzebny, zostanie wykorzystany, by posłużyć komuś innemu.

Wpływ na ratowanie drzew możesz mieć także sięgając po odpowiednie przybory piśmiennicze. Wśród nich również można znaleźć takie, które wytwarzane są z surowców wtórnych. Zamiast kupować ołówki czy kredki wykonane z drewna, sięgnij po te, do których produkcji wykorzystuje się żywicę syntetyczną. Znajdziesz je w linii BIC ECOlutions, stworzonej w trosce o nasze środowisko i zielone płuca świata. Jedną z misji firmy jest dążenie do poprawy kondycji naszej planety. Wybierając produkty BIC możesz stać się częścią tego ważnego przedsięwzięcia.

Pamiętaj, że każdy nawet najmniejszy wybór może mieć realny wpływ na świat. Dbając o naturę, o drzewa oraz otaczającą nas przyrodę, dbamy również o siebie. Dostajemy tak wiele, a możemy zrobić naprawdę niewiele, by za to podziękować.

POLECAMY bezdrzewne ołówki i kredki z żywicy syntetycznej

Ekologiczny ołówek BIC Evolution Original

Przyjazne dla środowiska, bezdrzewne ołówki grafitowe. Wykonane w 64% z materiałów z recyklingu i opatrzone ekologicznym certyfikatem NF Environnement (NF 400). Doskonale wymazywalne, praktycznie niezniszczalne, z ultraodpornym grafitem HB. Bardzo bezpieczne dla dzieci, dzięki elastycznym korpusom z żywicy syntetycznej nie pozostawiają drzazg w razie złamania. Idealne do rysowania, szkicowania czy pisania. Obecne na rynku od niemal 30 lat! Cena det. opakowania 10 szt. ok. 24,79 zł

Ekologiczne kredki ołówkowe BIC Kids ECOlutions Evolution

Bardzo wytrzymałe, bezdrzewne kredki ołówkowe przyjazne dla środowiska. Zostały wykonane w 35% z materiałów z odzysku. Trwałe i bezpieczne, łatwe do zatemperowania. W przypadku złamania nie pozostawiają drzazg, są odporne na żucie. Rekomendowane przez nauczycieli. Świetny wybór dla dzieci od 5. roku życia. Dostępne w szerokim wyborze: 12, 18, 24 i 36 kolorów. Cena det. opakowania 12 szt. ok.21,49 zł

Ekologiczne kredki ołówkowe BIC Kids ECOlutions Evolutions Triangle

Bezpieczne i wytrzymałe bezdrzewne kredki ołówkowe dla dzieci od 2. roku życia. Trójkątny kształt korpusu sprzyja kształtowaniu prawidłowego chwytu pisarskiego. Nie pozostawiają drzazg w przypadku złamania, a 35% materiału użytego do ich produkcji pochodzi z recyklingu. Posiadają francuski znak ekologiczny NF Environnement (NF 400). Dwanaście żywych kolorów rozbudzi wyobraźnię każdego malucha! Cena det. ok. 25,09 zł