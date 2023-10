Jubileusz 30-lecia Profi

Przyjaźń, konsekwencja i zaufanie – tak brzmi przepis na sukces założycieli firmy Profi, która w tym roku świętuje Jubileusz 30-lecia obecności na rynku. Uroczysta gala w sali rycerskiej Zamku w Gutowie zgromadziła szerokie grono pracowników oraz sympatyków spółki, z burmistrzem Grabowa nad Prosną i jego zastępczynią na czele. Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Feel.

Spotkanie, choć bardzo uroczyste, miało niezwykle familijny charakter. Było okazją do wspomnień i rozmów o początkach firmy, obecnej pozycji rynkowej oraz planach na najbliższe lata. Jak mówi Krzysztof Stojanowski, Prezes Zarządu Profi S.A. Nasza historia zaczęła się od pasji, niezwykłej determinacji i dbałości o najwyższą jakość. Dzięki inwestycjom w rozwój i zakład produkcyjny, szeroką komunikację oraz nowe rynki zbytu, dzisiaj jesteśmy w doskonałym miejscu. Uważnie obserwujemy trendy, potrafimy szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby współczesnych konsumentów. Przed nami kolejne wyzwania i ambitne cele. Jestem przekonany, że z tak fantastycznym zespołem jesteśmy w stanie z sukcesem zrealizować nasz plan.

Profi S.A. powstała w 1993 roku. Po 30 latach jest obecnie jednym z największych producentów żywności w Polsce, numerem 1 w kategorii pasztetów (posiada 48% udziału w sprzedaży wartościowej) oraz liderem kategorii zup z półki z udziałem wartościowym w rynku przekraczającym 46% (Profi za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, cała Polska, MAT W34 2023).

Firma rozwija z sukcesem trzy marki. Profi towarzyszy Polakom od pokoleń podczas rodzinnych śniadań czy wakacyjnych wyjazdów. Oferuje szeroki wybór pasztetów tradycyjnych drobiowych oraz wieprzowych z różnorodnymi dodatkami, w lekkich aluminiowych foremkach o gramaturze 50 g, 131 g i 250 g oraz poręcznych puszkach 160 g. JemyJemy to 18 smacznych zup gotowych w trzech liniach (smaki tradycyjne, świata i warzywne kremy), do których wkrótce dołączy nowy produkt – zupa Meksykańska. Ugotowane ze świeżych składników, bez konserwantów, barwników i sztucznych dodatków są zdrowym wyborem na lekki posiłek w ciągu dnia. Dzięki poręcznym opakowaniom typu doypack, łatwo je zabrać do torebki czy plecaka. Pasztet Dworski jest marką premium skierowaną do konsumentów ceniących unikalne receptury. W jej asortymencie znajdują się 4 szlachetne pasztety stworzone z najlepszych składników z dodatkiem mięsa z dzika, jelenia, królika i kaczki.

Od 30 lat Profi cieszy się zaufaniem Polaków i konsumentów na całym świecie. Produkty eksportuje m.in. do USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Ukrainy. Wsłuchuje się w potrzeby rynku i światowe trendy, wprowadza nowości i innowacje technologiczne oraz dba o najwyższą jakość. To bardzo ceniony pracodawca w swoim regionie, mocno zaangażowany w życie społeczności lokalnej. Aktualnie firma zatrudnia ponad 300 osób. To szerokie i niezwykle zaangażowane w rozwój Profi grono pracowników, z których aż 65% jest związanych z organizacją od 10 lat, niektórzy nawet dłużej. Co ważne, ponad połowa stanowisk kierowniczych jest obsadzona przez kobiety.