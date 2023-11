Marka Grześki partnerem słuchowiska „Hejt nie jest OK”

Nie ma zgody na przemoc w żadnej postaci, w żadnych okolicznościach. Nikt nie ma prawa zagrażać bezpieczeństwu i naruszać godności drugiej osoby - dziecka, nastolatka, dorosłego. Dlatego decyzja o wsparciu projektu „Hejt nie jest OK” była dla nas naturalna i oczywista – mówi Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian, i dodaje, że wszyscy mamy moc zmieniania świata i musimy o tym pamiętać w każdej sytuacji.

Fabuła podcastu została oparta na prawdziwej historii, jaka wydarzyła się w jednej z wilanowskich podstawówek. W projekcie można usłyszeć głosy dzieci, a także rozmowę z psychologiem i dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 400 z Warszawy, której uczniowie wzięli udział w nagraniu.

Manifest audio jest dostępny nieodpłatnie w aplikacji Empik Go oraz we wszystkich serwisach streamingowych (Spotify, Apple Podcast i YouTube). Ze strony projektu www.empik.com/hejtniejestok można pobrać plakaty akcji #stophejt do wydrukowania.

Projekt po stronie marki Grześki koordynuje dom mediowy Initiative wraz z Kinesso.