Telewizyjna kampania sponsorska Mikołaj Grześki

Do 24 grudnia br. przed wybranymi blokami programowymi, w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, potrwa kampania sponsorska wspierająca komunikacyjnie świąteczny produkt Colian – Mikołaj Grześki. To kolejny, po spocie reklamowym „Polskie słodycze na polskie święta”, element nawiązujący do oferty sezonowej firmy.