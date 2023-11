Oranżada Hellena z nutą korzenno-piernikową to oryginalne połączenie klasycznego smaku kultowej Oranżady z nutą intensywnych korzennych przypraw. Dzięki temu idealnie wpisuje się w zimowy i świąteczny klimat. W polskich domach co roku tworzą go rodzinna atmosfera, ciepłe światło choinkowych lampek, tradycyjne potrawy oraz unoszący się wszędzie zapach… piernika i przypraw korzennych. To dlatego nowa Oranżada Hellena tak idealnie komponuje się z domowymi smakami polskiego Bożego Narodzenia. Ale nie tylko – na pewno poprawi humor w czasie ciemnych i chłodnych zimowych dni, zostanie gwiazdą domówek przy nastrojowym świetle świec albo najlepszą towarzyszką pogaduszek przy cieple kominka. Każdy chętnie sięgnie po nią także w czasie domowych seansów, kiedy film najlepiej ogląda się pod miękkim kocykiem na wygodnej kanapie…

Oranżada Hellena o smaku korzenno-piernikowym jest dostępna w ofercie limitowanej (w sprzedaży od listopada 2023 r. do wyczerpania zapasów). Idealna dla wszystkich, którzy cenią tradycję, ale nie zamykają się na nowości, i lubią spędzać czas z rodziną. Aby Oranżady Hellena wystarczyło dla każdego, dostępna jest w prawdziwie familijnym formacie – wygodnych butelkach o pojemności 1,25 l.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Hellena

Produkty:

Oranżada Hellena o smaku piernikowo-korzennym

Pojemność i sugerowana cena det.:

1,25 l - cena ok. 4,30 zł