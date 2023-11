Tradycja ma dla Polaków szczególną wartość. To dzięki niej kultywują obyczaje związane z najważniejszymi polskimi świętami, a rodzinne Boże Narodzenie jest wśród nich najważniejsze. Jego celebracja ma szczególną oprawę. Wiedzą to dobrze polscy producenci słodyczy. Pyszne wyroby marek takich jak Goplana, Grześki, Jeżyki, Solidarność czy Familijne od wielu pokoleń goszczą w polskich domach i idealnie sprawdzają się w roli świątecznych prezentów, przynosząc radość dzieciom i dorosłym. W tym roku marki także przygotowały specjalną ofertę na okres Bożego Narodzenia.

Figurki Goplana nadziewane przepysznym nadzieniem karmelowym to jedyny taki produkt na rynku. W ofercie dostępnych jest aż 9 figurek z motywami św. Mikołaja, Renifera i Bałwanka (każdy z nich występuje w trzech wersjach graficznych). Zbieranie całej kolekcji to niezwykła radość dla najmłodszych. Figurki znanych postaci, od razu przywodzące na myśl święta, są idealnym prezentem na Boże Narodzenie. O ich wyjątkowości najlepiej świadczy fakt, że są wybierane już przez trzecie pokolenie Polaków. Sugerowana cena det. 1,69 zł/szt.

Aniołki Goplana będą gościć w polskich domach kolejny sezon! Karmelowe figurki od marki Goplana dostępne są w dwóch wyjątkowych wariantach: Aniołka chłopca i Aniołka dziewczynki. Dzięki unikalnemu designowi sprawdzą się jako słodka przekąska, drobny gwiazdkowy upominek, ozdoba świątecznego stołu lub choinki. Goplana jest niezaprzeczalnym liderem kategorii nadziewanych figurek – co sekundę sprzedawane są średnio 4 z nich! Sugerowana cena det. 1,69 zł/szt.

Śliwka Nałęczowska oraz Złota Wiśnia Solidarności w te święta pojawią się w wyjątkowym opakowaniu. Śliwka Nałęczowska to ręcznie selekcjonowane owoce polskiej kandyzowanej śliwki, zanurzone w kakaowym kremie i oblane naturalną czekoladą, zamknięte w eleganckiej bombce o granatowo-złotej kolorystyce. W bombce purpurowo-złotej znalazły się praliny Złota Wiśnia Solidarność. Dzięki tak gustownej formie są idealne na nieco bardziej oficjalny prezent świąteczny. Produkt z powodzeniem można zawiesić na świątecznym drzewku. Sugerowana cena det. 29 zł/szt.

Marka Goplana wprowadza na Boże Narodzenie absolutną nowość – Czekoladki z chrupiącymi drobinami w dwóch zaskakujących wariantach. Dla amatorów zimowych nut idealnie sprawdzi się smak pomarańczowy, który wzbogaci degustację korzennej, rozgrzewającej herbaty i będzie też dobrym pomysłem na pyszny dodatek do świątecznej kawy. Miłośnicy wyrafinowanych połączeń sięgną po smak miętowy – niebanalne połączenie, które urzeka delikatną deserową czekoladą przełamaną wyrazistym orzeźwieniem. Uniwersalne opakowanie produktu sprawdzi się zarówno jako elegancki, jak i nieformalny podarunek. Dzięki gustownej tacce oraz stylowo ułożonych czekoladkach może pojawić się na stole, dopełniając gwiazdkową dekorację. Sugerowana cena det.15,99 zł /szt.

Mikołaj Grześki – nowość, która w tym roku debiutuje w portfolio marki! Czekoladowy Mikołaj z chrupiącym nadzieniem to gwarancja pysznego smaku zamkniętego w humorystycznej postaci Świętego Mikołaja. Zabawne atrybuty (przeciwsłoneczne okulary, klamra) przypadną do gustu najmłodszym konsumentom, a tym nieco starszym dodadzą odrobinę luzu w ferworze przedświątecznych przygotowań.Sugerowana cena det. 2,99 zł/szt.

MIKOŁAJ SYPIE KASĄ!

Marka wesprze sprzedaż Mikołaja Grześki innowacyjną mechaniką cashback w ramach aktywacji „Kup i schrup Mikołaja”. Wystarczy zakupić nowość, schrupać ją i zarejestrować paragon do zwrotu. Promocja potrwa od 1 grudnia do końca roku każdego dnia do wyczerpania dziennej puli zwrotów wynoszącej 300 sztuk. Szczegóły na stronie: gwiazdkowegrzeszki.pl.

Jeżyki Piernikowe najeżone bakaliami w czekoladzie mlecznej to świąteczna edycja limitowana kultowych w Polsce ciastek w czekoladzie, która łączy ich klasyczny karmelowy smak z aromatycznymi korzennymi przyprawami. Jeżyki Piernikowe to opcja nie tylko na Boże Narodzenie, ale i na zimowe wieczory, poprzedzające Gwiazdkę. Sugerowana cena det. 5,99 zł

Kultowe wafle Familijne o smaku piernikowym to limitowana edycja marki Jutrzenka. Połączenie chrupiących, waflowych listków z aromatycznym piernikowym kremem czyni z nich idealną, lekką słodką przekąskę podawaną do rozgrzewającej herbaty lub tradycyjnej kawy. Ponieważ znikają bardzo szybko, oprócz standardowego opakowania 180 g dostępne będą także w dużym, o gramaturze aż 450 g! Sugerowana cena det. 180 g/450 g, cena det. ok 4,49 zł / 9,99 zł

Jeżyki Coolki MILK i Jeżyki Coolki DARK to wyjątkowe kulki o smaku herbatnikowym z masą karmelową, oblane karmelizowaną posypką z czekoladą mleczną lub deserową. Smak inspirowany kultowymi i najbardziej znanymi w Polsce ciastkami, zamknięty w wygodnych do konsumpcji formatach, to gwarancja pysznej przekąski. Nowość na święta – Jeżyki Coolki MILK w kartoniku, propozycja idealna na prezent.

Sugerowana cena det. Jeżyki Coolki MILK (kartonik) 10,99 zł

Jeżyki Coolki MILK & Jeżyki Coolki (torebka) DARK 8,99 zł

Bakalie w czekoladzie Jutrzenka to nieodłączny element każdych świąt. Dorodne bakalie, oblane aksamitną czekoladą mleczną i deserową marki Jutrzenka, to dawka prawdziwej przyjemności. Linia obejmuje Rodzynki w mlecznej czekoladzie, Rodzynki w czekoladzie, Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie, Orzechy laskowe w czekoladzie, Migdały w mlecznej czekoladzie i Wiśnie w czekoladzie. Sugerowana cena det. ok. 4,49 - 6,49 zł/szt.

Słodką ofertę bożonarodzeniową marek Goplana, Jutrzenka czy Solidarność, należących do grupy Colian, wzbogacają najlepiej sprzedające się słodycze w standardowych opakowaniach, różnych formatach i gramaturach. Śliwka Nałęczowska dostępna będzie również w wersji limitowanej o smaku cynamonowym w dwóch formatach do wyboru. Standardowy produkt zyska z kolei wyjątkową, zimową szatę graficzną.Sugerowana cena det. ok. 19 zł (sztabka) i 35 zł (torebka)