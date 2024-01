Śliwka Nałęczowska w limitowanej serii opakowań ART COLLECTION

Śliwka Nałęczowska to wyrafinowana rozkosz, pobudzająca wszystkie zmysły, idealna na każdą okazję. Łączy w sobie szlachetną, deserową czekoladę, aksamitny kakaowy krem i soczystą polską śliwkę, w sposób, któremu trudno się oprzeć. Teraz jest dostępna w limitowanej linii opakowań z wybranymi grafikami nagrodzonymi w konkursie „Design by Śliwka Nałęczowska 2021”.

Tegoroczna odsłona serii ART COLLECTION to nie tylko nawiązanie do artystycznej strony marki, promującej sztukę, ale także uhonorowanie zwycięskich, prac konkursowych z ostatniej edycji „Design by Śliwka Nałęczowska”.

Śliwka Nałęczowska od lat wspiera i promuje twórczość młodych artystów. Dlatego z początkiem tego roku postanowiliśmy przypomnieć wyjątkowe oraz wyróżnione projekty, które zdobyły serca jury w 2021 roku i po raz kolejny zaprezentować je szerszemu gronu odbiorców – podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Śliwka Nałęczowska w limitowanej kolekcji opakowań jest dostępna w bombonierkach o gramaturze 300 g, a także w kartonikach w kształcie sztabki o wadze 190 g, w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Śliwka Nałęczowska

Produkt: Śliwka Nałęczowska Art Collection 190 g, cena det. ok.18 zł/szt.