Smak i aromat kina we własnym domu

Popcorn Appetita jest doskonałym uzupełnieniem długich, zimowych wieczorów spędzanych przed telewizorem w zaciszu własnego domu. Jego urzekający aromat i smak przeniosą każdego miłośnika filmów z własnej kanapy wprost na wielkie sale kinowe. Produkcja Popcornu Appetita rozpoczęła się w ubiegłym roku. Dziś jest on dostępny aż w dwóch wygodnych do przygotowania formatach: jako klasyczne ziarno do prażenia w garnku lub rondelku oraz w opakowaniu stworzonym z myślą o podgrzaniu w mikrofalówce. Ten ostatni występuje w dwóch smakach: solonym i maślanym. Popcorn można dowolnie doprawić, dostosowując jego smak do indywidualnych preferencji.

Rozszerzenie portfolio marki Appettia o popcorn to naturalny kierunek rozwoju brandu. Możliwości technologiczne oraz posiadane doświadczenie pozwoliły nam bez przeszkód stworzyć gamę produktów wysokiej jakości, które nawiązują swoim charakterem do obecnej, mocno skoncentrowanej na przyprawach oferty. Popcorn Appetita to wystrzałowa propozycja, która wzbogaci każdy seans filmowy organizowany w kameralnym gronie – również podczas wspólnego spotkania z przyjaciółmi czy rodziną – komentuje Joanna Kąkol, rzecznik prasowy Colian.

Nowe produkty Appetita dostępne są w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji w sugerowanej cenie detalicznej 2,99 zł.