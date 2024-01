Familijne Wieczory Filmowe – Premiery” to kolejna edycja konkursu, kierowanego do pasjonatów kina oraz wielbicieli wafli numer 1 w Polsce, które świetnie sprawdzą się zarówno jako przekąska do chrupania solo jak i dzielenia się nimi z najbliższymi. Żeby wygrać, wystarczy kupić dwa dowolne opakowania wafli Familijne, zachować paragon i zarejestrować go na stronie www.familijne.pl. Następnie za pomocą specjalnie przygotowanego generatora należy stworzyć autorski Familijny plakat premiery kinowej. 100 najciekawszych prac zostanie nagrodzonych rocznymi kartami Unlimited do kin Cinema City, plakatami filmowymi oraz zapasem wafli Familijne.

Tegoroczna edycja aktywacji konsumenckiej „Familijne Wieczory Filmowe” to nie tylko kontynuacja dotychczasowej kampanii, która uczyniła wafle Familijne idealnym towarzyszem podczas oglądania ulubionych filmów czy seriali. W tym roku działania zostały rozszerzone o zupełnie nowe elementy, takie jak współpraca z sieciami kin czy oficjalne partnerstwo przy filmie „Emma i czarny jaguar” w reżyserii Gilles’a de Maistre’a, którego premiera odbędzie się już 9 lutego br. Z tej okazji, powstanie okolicznościowy mural, a także marka przygotuje specjalną wafelkową degustację i inne niestandardowe aktywności w kinach - komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

NOWOŚĆ Familijne Gofrowe słony karmel

Familijne to niekwestionowany lider w kategorii wafli rodzinnych, oferujący obecnie 11 smaków, w tym ulubione przez konsumentów śmietankowe i kakaowe. Nowością w rodzinie są wafle Familijne Gofrowe, specjalnie stworzone z myślą o młodszych odbiorcach, o smaku słonego karmelu z dodatkiem soli morskiej. Jako jedyne na rynku łączą w sobie niezwykłą chrupkość kakaowego wafla z lekkim i obłędnie karmelowo-słonym musem, który sprawia, że Mus je schrupać... zanim znikną!



Akcja „Familijne Wieczory Filmowe – Premiery” potrwa do 31.03.2024 r. i będzie szeroko promowana w punktach sprzedaży, mediach społecznościowych, Internecie, VOD, telewizji oraz kinach. Więcej informacji na jej temat dostępnych jest na stronie www.familijne.pl.