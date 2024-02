Wystartowała loteria konsumencka „Grzeszki na wagę złota”

Od 1 lutego br. do 27 marca będą przyjmowane zgłoszenia do loterii konsumenckiej „Grzeszki na wagę złota”. Żeby wziąć w niej udział i mieć szansę na wygraną, wystarczy zakupić dowolne Grześki za kwotę min. 3 zł, zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie www.zlotegrzeszki.pl.

Do tej pory w loteriach marki Grześki czekały różnorodne nagrody, od voucherów pozwalających na realizację marzeń, po rowery, kończąc na kamerkach sportowych. W tym roku postanowiliśmy zaskoczyć naszych uczestników i pójść o krok dalej. Dlatego zgodnie z hasłem akcji „Grzeszki na wagę złota”, w puli oprócz gotówki znalazły się także sztabki złota, dostępne do zdobycia w cotygodniowych i comiesięcznych losowaniach. Łączna wartość nagród wyniesie ponad 200 000 złotych - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Loterii towarzyszy także wprowadzenie na rynek limitowanego wafla Grześki Złoty Karmel, który swoją stylistyką nawiązuje do tematu aktywacji konsumenckiej.

Poza kampanią telewizyjną akcję wspierać będą również działania promocyjne prowadzone w Internecie, z wybranymi influencerami oraz specjalnie przygotowane materiały POS w punktach sprzedaży. Doradztwo w obszarze public relations zapewnia Kolterman Media Communications.