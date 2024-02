Słodka Wielkanoc z produktami Colian

Sezonowe hity i nowości

Tegoroczną nowością w ofercie Colian jest Zając Grześki z czekolady mlecznej z chrupiącym nadzieniem. Zabawna postać sygnowana charakterystyczną dla marki literą „G” to doskonała przekąska, a także idealny dodatek do świątecznego koszyczka. Z powodzeniem trafi w gusta zarówno młodszych jak i starszych konsumentów, którzy cenią sobie dystans i nowoczesną formę podania produktu.

Corocznym hitem sprzedażowym Colian są Figurki Goplana o smaku karmelowym z postaciami zajączka, kurczaczka i baranka. Kolekcja dziewięciu postaci sprawdzi się jako dekoracja świątecznego stołu, uzupełnienie koszyczka lub indywidualna, słodka przekąska do kawy.

Limitowane edycje

Wielkanoc to czas, w którym konsumenci poszukują produktów w okazjonalnych opakowaniach. Spełniając te oczekiwania, Śliwka Nałęczowska i Złota Wiśnia wychodzą z propozycją eleganckich pisanek opatrzonych charakterystycznymi dla marek motywami graficznymi. Sezonowa puszka może posłużyć jako świąteczna dekoracja, element wielkanocnego stroika lub bardzo stylowy prezent.

Czekoladki z chrupiącymi drobinkami w dwóch wiosennych smakach – to nietypowa propozycja marki Goplana zamknięta w eleganckich kartonikach z nowoczesną szatą graficzną. Wariant o smaku pomarańczowym z mleczną czekoladą pokochają miłośnicy soczystych cytrusów. Natomiast drugi trafi w gusta osób preferujących wyrafinowane połączenia, takie jak niezwykła kombinacja mięty i czekolady deserowej. Dzięki oryginalnej tacce oraz stylowo ułożonym czekoladkom mogą pojawić się one na stole również jako dopełnienie świątecznej dekoracji.

Wśród propozycji marki Goplana znajdują się także: Czekolada Goplana Śmietankowa 40% oraz Czekolada Goplana Klasyczna Mocno Gorzka 75%, po które warto sięgnąć podczas wypoczynku przy świątecznej kawie lub wręczyć jako mały podarunek amatorom klasycznych słodyczy.

Dla miłośników wafli, które mus schrupać zanim znikną polecają się Familijne w limitowanym smaku Malina & Mascarpone. Owocowe nuty idealnie wpisują się w oczekiwania konsumentów, którzy po długiej ziemie poszukują wiosennych, lekkich słodyczy.

Migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem od Jutrzenki to z kolei produkt, który może trafić do koszyczka w roli świątecznego jajka. Zasmakuje każdemu – jest obłędnie pyszny i w sam raz na jeden raz. Dodatek cynamonu czyni go unikalnym.

Klasyki Colian z oferty całorocznej

Wielkanocną ofertę Colian uzupełniają całoroczne klasyk: Galaretki Mella od Goplany w czterech owocowych smakach, szeroka oferta bakalii w czekoladzie marki Jutrzenka, Mini Grześki w czekoladzie deserowej, a także żelki Miśki, żelki Akuku! oraz Złote Praliny od Solidarności.