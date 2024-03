Warszawski mural promuje „Familijne Wieczory Filmowe"

14 lutego br. przy Moście Poniatowskiego w Warszawie powstał okolicznościowy mural promujący konkurs „Familijne Wieczory Filmowe – Premiery”. Autorem projektu, nad którym prace trwały kilkadziesiąt godzin jest agencja Gong. Sama grafika muralu nawiązuje do filmu „Emma i czarny jaguar” w reżyserii Gilles’a de Maistre’a, którego marka Familijne została oficjalnym partnerem.

Planując najnowszą edycję kampanii „Familijne Wieczory Filmowe”, skupiliśmy się na wprowadzeniu niestandardowych i nowatorskich form promocji. Marka Familijne jest obecna w kinach na terenie całej Polski. Zorganizowaliśmy specjalną wafelkową degustację z okazji warszawskiej premiery filmu „Emma i czarny jaguar”. Dopełnieniem kampanii jest mural, który można podziwiać na jednym z warszawskich budynków, do 15 marca br. - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Stwórz plakat filmowy i wygraj!

„Familijne Wieczory Filmowe – Premiery” to konkurs skierowany do pasjonatów kina oraz wielbicieli wafli numer 1 w Polsce. W tym roku, aby zdobyć atrakcyjne nagrody, wystarczy kupić dwa dowolne opakowania wafli Familijne, zatrzymać paragon i zarejestrować go na stronie www.familijne.pl. Następnie, korzystając z dedykowanego generatora, należy stworzyć unikalny Familijny plakat premiery kinowej. 100 najciekawszych prac zostanie nagrodzonych rocznymi kartami Unlimited do kina Cinema City, plakatami filmowymi oraz zapasem wafelków.

„Familijne Wieczory Filmowe – Premiery” potrwają do 31 marca 2024 roku. Działania komunikacyjne związane z promocją akcji obejmują także telewizję, VOD, media społecznościowe, Internet oraz punkty sprzedaży. Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie www.familijne.pl.