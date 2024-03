Familijne Gofrowe Malina & Mascarpone idealne na wiosnę!

Tej wiosny do rodziny wafli Familijnych dołączają limitowane Familijne Gofrowe Malina & Mascarpone. Stanowią one połączenie mocno chrupiącego wafelka, przekładanego lekkim, puszystym malinowym musem z mascarpone. To niezwykłe zestawienie smaków doskonale sprawdzi się jako przekąska do chrupania solo, z przyjaciółmi lub w gronie rodzinnym, podczas zbliżających się świąt wielkanocnych.

Chcąc sprostać oczekiwaniom konsumentów, którzy po długiej, szarej i pochmurnej zimie pragną lekkości, świeżości i owocowych doznań, postanowiliśmy przygotować coś wyjątkowego. Familijne Gofrowe Malina & Mascarpone to prawdziwa gratka dla podniebienia, nie tylko ze względu na unikalne połączenie smaków, ale także nowatorskie podejście do samego tematu słodyczy oraz ich sezonowości. Jako lider w kategorii wafli w Polsce zależy nam zarówno na wyznaczaniu trendów na rynku, jak również na zaskakiwaniu naszych klientów i proponowaniu im zupełnie nowych rozwiązań - komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Produkt dostępny jest w sprzedaży do wyczerpania zapasów w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji w cenie det. ok. 5,35 zł/szt.

Producent: Colian sp. z o.o.

https://familijne.pl/