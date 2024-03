Startuje wiosenna loteria „Jeż je zawsze! i wszędzie” marki Jeżyki

Od 4 marca br. do 28 kwietnia br. będą przyjmowane zgłoszenia do loterii konsumenckiej „Jeż je zawsze! i wszędzie” promującej pełną gamę smaków najeżonych ciastek Jeżyki o wadze 140 g. Żeby wziąć w niej udział, wystarczy kupić jedno opakowanie ciastek Jeżyki oraz zarejestrować paragon na stronie www.najezonaloteria.pl. Na zwycięzców co tydzień czekają atrakcyjne nagrody w postaci smartfonów iPhone 15, a w wielkim finale samochód Fiat 500 Dolcevita.

Aktywacja konsumencka „Jeż je zawsze! i wszędzie”, podobnie jak większość naszych tegorocznych działań, została zaplanowana tak, aby nie tylko dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców za pomocą skutecznej komunikacji, ale również zachęcić naszych konsumentów do uczestniczenia w różnych dodatkowych aktywnościach przygotowanych przez markę. Dlatego na każdego użytkownika, który odwiedzi stronę akcji czeka specjalnie przygotowana gra online, w której do zdobycia będą drobne nagrody, w tym kody rabatowe do sklepu islodycze.pl o wartości 30 zł - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Aktywacja jest szeroko promowana w punktach sprzedaży, mediach społecznościowych, Internecie, VOD oraz telewizji. Więcej informacji na stronie www.najezonaloteria.pl.