Słodki prezent na Dzień Matki od Solidarności

Dzień Matki to idealna okazja, aby wyrazić swoją miłość i wdzięczność dla najważniejszej kobiety w naszym życiu. Dlatego nie dziwi fakt, że 6 na 10 respondentów regularnie obdarowuje swoje mamy prezentami. Najczęściej są to kwiaty, kosmetyki, ubrania oraz biżuteria. Warto jednak do tych tradycyjnych upominków dodać również coś słodkiego, np. bombonierki od marki Solidarność.