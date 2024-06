Pyszna i pożywna zupa Węgierska Gulaszowa od JemyJemy

Zupa Węgierska Gulaszowa JemyJemy z linii Zupy Świata idealnie sprawdzi się w letnim sezonie. Jest szybka i łatwa w przygotowaniu dzięki czemu oszczędza się czas i energię. Dzięki swojej sycącej formule doskonale sprawdzi się po całym dniu pełnym aktywności na świeżym powietrzu, gdy chcemy zaspokoić głód, ale nie mamy ochoty na spędzanie wielu godzin w kuchni.

Jakość, która zachwyca

Węgierska Gulaszowa JemyJemy powstała z połączenia wyselekcjonowanych składników – przygotowana z mięsem i warzywami, doprawiona przyprawami oraz ziołami. Jest jedną z ulubionych zup konsumentów o czym świadczy fakt, że zajęła I miejsce w najnowszej edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Polskich Kupców”, w kategorii „Dania gotowe”. Jest to prestiżowy plebiscyt organizowany od lat, w którym właściciele i kierownicy sklepów z całej Polski wyróżniają produkty będące liderami sprzedaży.

Szybkość i wygoda na co dzień

To jednak nie wszystko! Gotową zupę JemyJemy wystarczy przelać do garnka, podgrzać i już po chwili możemy delektować się sycącym posiłkiem, który dostarczy nam energii na resztę dnia. Dzięki zastosowaniu poręcznego i lekkiego opakowania typu doypack oraz nowoczesnej technologii produkcji, może być ona przechowywana poza lodówką aż do momentu otwarcia.

Oferta dostępna w sprzedaży w cenie ok. 7.69 zł/400 g.

Więcej informacji na www.jemyjemy.com.

Producent: PROFI S.A.

Zupa Węgierska Gulaszowa JemyJemy (400 g), cena det. ok 7.69 zł