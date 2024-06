Poznaj inspirujące pomysły na przekąski i przystawki z Pasztetem Dworskim

Podczas rodzinnej imprezy lub spotkania z przyjaciółmi, pasztet może być ciekawym urozmaiceniem różnorodnych przystawek. Dzięki jego zastosowaniu nie tylko zaskoczymy gości ciekawymi połączeniami smaków, ale również zaoszczędzimy czas przygotowując poszczególne potrawy.

Na kanapki i nie tylko

Pasztety Dworskie, przyrządzone ze szlachetnego mięsa dzika, jelenia, królika lub kaczki, doprawione bogatą kompozycją ziół i przypraw, to idealny wybór, aby nasze przekąski zachwyciły smakiem.

Pomysłów znajdzie się wiele! Pasztet sprawdzi się doskonale jako nadzienie do klasycznych wytrawnych ciastek lub ślimaczków z ciasta francuskiego, jak również do tartaletek. A jeśli chcemy podać pieczywo w inny sposób niż tradycyjny, warto np. upiec ziołowe bułeczki z pasztetem w środku lub skomponować chrupiące grzanki. Do zrobienia tych ostatnich wystarczy podpieczony tost, wybrany Pasztet Dworski, konfitura z suszonych śliwek i cebuli oraz świeże kiełki do dekoracji. I gotowe!

Warto pamiętać, że dodanie wysokiej jakości pasztetu do przekąski potrafi całkowicie zmienić jej smak, tworząc zupełnie nowe, kulinarne doznania. Dlatego zachęcamy Was do skorzystania z naszych inspiracji.

Naturalnie szlachetne

Pasztety Dworskie powstały z najlepszych gatunków mięs oraz aromatycznych przypraw. Inspirowane są staropolskimi recepturami i nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników. Doskonale urozmaicają zarówno rodzinne spotkania, jak i codzienne posiłki.

Producent: PROFI S.A.