Startuje „Wybitna Loteria” konsumencka marki Oranżada Hellena

„Wybitna Loteria” konsumencka, która rozpoczęła się 3 czerwca potrwa do końca miesiąca. Aby wziąć w niej udział wystarczy kupić dowolny format Oranżady Hellena i zarejestrować paragon na stronie www.wybitnaloteria.pl. Codziennie na zwycięzców czekają nagrody natychmiastowe – słuchawki i walizki, raz w tygodniu voucher na wakacje o wartości 10 000 zł, a w wielkim finale – czerwony Fiat 500.

- „Wybitna Loteria” konsumencka Oranżady Hellena to kolejny, niezwykle ważny element kampanii „Do wybitnych świat należy”. Od marca br. w telewizji i na platformach VOD emitowany jest spot „WYBITNA BEZ CUKRU”. W maju ruszyliśmy z działaniami OOH – w wielu miastach Polski pojawiły się wielkoformatowe reklamy oraz animacje na nośnikach LED. Natomiast latem - w lipcu i w sierpniu, ze względu na wzmożony ruch turystyczny, wybraliśmy miejsca ekspozycji przy atrakcyjnych trasach wyjazdowych i autostradach. Ambasadorem marki od wielu lat jest Kuba Wojewódzki, który w charakterystyczny dla siebie sposób podkreśla osiągnięcia rodaków, w tym Oranżadę Hellena Zero Cukru – komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Aktywacja będzie szeroko komunikowana w telewizji i mediach społecznościowych. W sklepach zaplanowano specjalne ekspozycje i dodatkowe materiały POS. Szczegóły i regulamin akcji dostępne są na stronie wybitnaloteria.pl.

Za całościową strategię marki odpowiada Magdalena Koszela - Marketing Manager w firmie Colian. Kreację oraz kompleksową organizację loterii przygotowuje SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO REKLAMOWA. Zakup mediów powierzono Initiative Poland. Realizacją spotu oraz działaniami promocyjnymi zajmuje się agencja LoveBrands Group. Doradztwo w obszarze public relations zapewnia Kolterman Media Communications.