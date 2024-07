Znamy laureatów konkursu Design by Śliwka Nałęczowska 2024!

Ogłoszono zwycięzców V edycji konkursu Design by Śliwka Nałęczowska 2024, skierowanego do młodych adeptów designu i projektowania. Tegorocznym zadaniem było stworzenie unikalnej grafiki opakowania, ilustrującej hasło: „Śliwka Nałęczowska – inspiruje wszystkie zmysły.” Autorzy prac wykazali się ogromną kreatywnością, pomysłowością i znakomitym warsztatem. Korzystając z różnorodnych stylów, technik i narzędzi, przygotowali nietuzinkowe i atrakcyjne wizualnie projekty, które oddają charakter Śliwki Nałęczowskiej, łącząc aspekt artystyczny z komercyjnym.

Tegoroczna edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska była wyjątkowa nie tylko ze względu na trudny temat, ale także na format pudełka w kształcie charakterystycznej sztabki, która stała się przedmiotem artystycznych kreacji. Wymagało to twórczego podejścia oraz precyzyjnych umiejętności technicznych, aby całość efektownie prezentowała się na półce i jednocześnie była zgodna z charakterem marki – mówi Bożena Piotrowska, odpowiedzialna za markę Śliwka Nałęczowska i dodaje – Śliwka Nałęczowska konsekwentnie buduje wizerunek mecenasa sztuki, wykorzystując nagrodzone prace w działaniach marketingowych i komunikacyjnych. Najlepszym tego dowodem jest limitowana seria opakowań Art Collection, dostępna w tym roku po raz pierwszy na rynku.

Spośród 1937 prac spełniających regulaminowe wymagania, wyłoniono 10 laureatów. Wyboru dokonało jury, w składzie:

Lena Pianovska, członkini Zarządu STGU, inicjatorka, koordynatorka oraz mentorka w programie Mentoringowym STGU oraz przewodnicząca jury w tegorocznej edycji konkursu DBŚN 2024

dr. Piotr Kuczkowski, prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii we wrocławskiej ASP

Katarzyna Puczyłowska, odpowiedzialna za koordynację projektów w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

Aleksandra Tulibacka, redaktor naczelna magazynu Grafmag, współorganizatorka konferencji dla projektantów GrafConf

Renata Krawczyk, ilustratorka i graficzka, znana w mediach społecznościowych jako @rena.illustration

Marcin Małecki, redaktor naczelny i współzałożyciel tytułów Nowy Marketing oraz MamStartup.

Design by Śliwka Nałęczowska 2024 wygrała Sonia Łojko-Domosud, która otrzymała 10 tys. zł i zestaw Śliwki Nałęczowskiej.

Praca urzekła nas motywem, wykonaniem i pomysłem. Pięknie wykorzystuje kolory marki, delikatnie zapraszając do jej świata. Narracja wizualna tego projektu jest owiana tajemnicą, jest apetyczna, budzi emocje i powoduje pragnienie, by dotknąć opakowania i sprawdzić, co kryje się w środku. Ilustracja w plastyczny sposób przywołuje zmysłowość, pozostawiając odbiorcy indywidualną interpretację hasła „Śliwka inspiruje wszystkie zmysły” – podkreśla Lena Pianovska z STGU, przewodnicząca jury.

Drugie miejsce zajął Eliasz Gola, nagrodzony kwotą 7 tys. zł i zestawem słodkości. Trzecia pozycja (5 tys. zł oraz praliny Śliwka Nałęczowska) przypadła Justynie Ptaszek-Faber.

Wszystkie nagrodzone prace można zobaczyć na stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl

Z wybranych projektów powstanie kolejna odsłona limitowanej serii opakowań Art Collection. Premiera pierwszej kolekcji, prezentującej nagrodzone prace z edycji 2021, miała miejsce na początku bieżącego roku.