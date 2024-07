„Chwalcie siebie!” przekonuje Oranżada Hellena i realizuje niezwykły mural w Warszawie

Oranżada Hellena od 2023 roku prowadzi kampanię #hellendż, w której zachęca Polaków do wiary w siebie i dumy z własnych osiągnięć. W bieżącej odsłonie akcji afirmuje chwalenie się, jako pozytywny i potrzebny aspekt codzienności, niezbędny m.in. do osiągania życiowych sukcesów. Inspiruje, by stawiać przed sobą wyzwania i cieszyć się z realizacji nawet najmniejszych celów.

„Cudze chwalicie, a siebie?” to hasło widoczne za dnia na oryginalnym muralu, jaki pojawił się na rogu ulic Bonifraterskiej i Franciszkańskiej w Warszawie. Wieczorem, dzięki zastosowaniu specjalnych farb, przekaz zmienia się w wezwanie „Chwalcie siebie!”. Dla uzyskania jak najszerszego zasięgu, w kampanii promującej #hellendż udział biorą osobowości ze świata show biznesu oraz influencerzy, m. in. Marcin Prokop, Kwolczi oraz Kuba Wojewódzki. Wkrótce dołączą do nich inni twórcy internetowi.

Oranżada Hellena to polska marka, która nie ma kompleksów i jest obecnie najlepiej sprzedającym się w kraju napojem w swojej kategorii – mówi Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian. W osiągnięciu tak doskonałej pozycji pomogło nam m.in. to, że nie wstydziliśmy się powiedzieć, że w robieniu oranżady jesteśmy wybitni. Teraz chcemy, by także Polacy dostrzegli swoją wyjątkowość i potrafili się nią chwalić. To nasza misja, w którą mocno wierzymy – dodaje.

W kolejnych etapach kampanii marka planuje działania edukacyjne z udziałem ekspertów oraz promocję muralu, jako lokalnej atrakcji. Komunikacja będzie prowadzona równolegle we własnych kanałach social mediowych Oranżady Hellena, a także w ramach działań content marketingowych i reklamowych.

Za strategię, kreację i egzekucję kampanii, w tym influencer marketing oraz zakup mediów, odpowiada agencja LoveBrands Group. Po stronie klienta projekt realizują Magdalena Koszela, Marketing Manager oraz Aleksandra Prusiewicz, Junior Brand Manager. Social media dla marki Oranżada Hellena prowadzi agencja cra.creatives, a mural stworzyła firma Good Looking Studio.