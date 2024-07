Mus to zobaczyć! Startuje wakacyjna loteria marki Familijne

Od 1 lipca br. do 25 sierpnia br. będą przyjmowane zgłoszenia do loterii konsumenckiej prowadzonej pod hasłem „Mus to zobaczyć!”. Aby wziąć w niej udział, wystarczy kupić jednorazowo dwa dowolne opakowania wafli Familijne i dokonać zgłoszenia na stronie mustozobaczyc.pl. Codziennie na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, a w wielkim finale zostanie rozlosowany rodzinny wyjazd marzeń do krainy bajek pod Paryżem.

Marka Familijne nie zwalnia tempa. Po szeroko zakrojonej kampanii informującej o redesignie opakowań, teraz zaprasza wszystkich miłośników chrupiących słodkości do udziału w wyjątkowej loterii konsumenckiej. To jednak nie koniec niespodzianek. Każdy, kto kupi 5 paczek ulubionych wafelków Polaków, ma szansę zdobyć unikalne, specjalnie przygotowane na tę okazję Familijne klocki, dostępne do wyczerpania zapasów - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Akcja będzie szeroko promowana w mediach oraz punktach sprzedaży. Regulamin loterii jest dostępny na stronie www.mustozobaczyc.pl.

Producent: Colian sp. z o.o.