Colian rozszerza podniebną ekspansję – Mega Grześki w ofercie sprzedażowej linii lotniczych WizzAir!

Obecność marki Grześki na pokładach samolotów WizzAir to doskonała akcja promująca polskie produkty poza granicami naszego kraju. Miliony podróżujących będą miały okazję spróbować wafli, które w Polsce są jednym z ulubionych produktów impulsowych, kierowanym do szerokiego grona konsumentów. Na szczególną uwagę zasługuje format wafla – Grześki Mega w czekoladzie deserowej 48 g to pyszna przekąska, którą można schrupać od razu na pokładzie lub zapakować do podręcznej torby, ciesząc się jej smakiem na wakacyjnych wyprawach – komentuje Wojciech Gańko, Marketing manager marki Grześki.

Informacje o dostępnym w sprzedaży waflu Grześki Mega można znaleźć również w sierpniowo-wrześniowym katalogu Wizzair rozdawanym podróżującym na pokładach samolotów.

www.grzeski.pl