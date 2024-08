Grześki na krawędzi w stałej ofercie Colian

Na wszystkich miłośników marki Grześki, a w szczególności serii produktów wyróżniających się oblewem z mlecznej czekolady Goplana na brzegach wafla, czeka prawdziwa niespodzianka. Od sierpnia br. do całorocznej oferty marki na stałe dołączyły dwa dobrze znane i lubiane smaki: Grześki na krawędzi PEANUT BUTTER oraz DARK BROWN. Pierwszy wariant to połączenie ciemnego wafla i kremu kakaowego. Drugi to wyjątkowo chrupiąca przekąska przekładana nadzieniem o smaku masła orzechowego.

Grześki na krawędzi PEANUT BUTTER oraz DARK BROWN zadebiutowały na rynku rok temu jako część limitowanej edycji specjalnej. Ta zaskakująca odsłona kultowego produktu, wzbogacona nietypową formą podania, szybko zdobyła uznanie konsumentów i odnotowała imponujące wyniki sprzedażowe. Z tego względu zdecydowaliśmy się na włączenie ich na stałe do naszego portfolio, co na pewno ucieszy fanów marki – podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Obecnie w ofercie dostępny jest już szeroki wybór formatów: Grześki 36 g, Grześki Mega 48 g, Grześki bez czekolady, Grześki Multipaki oraz Grześki Tyci.

Więcej informacji na https://grzeski.pl/

Producent: Colian sp. z o.o.