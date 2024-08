Oranżada Hellena partnerem Sopot Festiwal Top of the Top!

Sopocki festiwal skupia uwagę wielomilionowej publiczności zasiadającej każdego dnia przed ekranami telewizorów, by móc celebrować jedno z największych muzycznych wydarzeń w Polsce. W tym roku, przez cztery wieczory pełne artystycznej uczty, słuchacze będą mieli możliwość obserwowania debiutu wybitnej Oranżady Hellena, która pojawi się nie tylko na backstage’u w postaci specjalnie przygotowanej na tę okazję oranżadowej strefy, ale też w zielonej przestrzeni otaczającej teren festiwalu, gdzie obecne będą wygodne leżaki, poduchy i namioty. Ciekawą formą promocji marki będzie również kamera KISS CAM, która bawić będzie publiczność obecną na widowni. Dodatkowo każdy, kto przybędzie do Opery Leśnej, będzie mógł skosztować Oranżady Hellena w puszce. Napoje będą rozdawane przy wejściu. Lokowanie produktu w telewizji zaplanowano na dwa dni, na miejscu marka będzie przez cały czas trwania wydarzenia.

Obecność Oranżady Hellena na sopockim festiwalu to doskonały przykład na to, jak marka może w kreatywny sposób stać się integralną częścią wydarzenia o tak dużym zasięgu. Nasze działania nie ograniczają się jednak do standardowej komunikacji – staramy się dostarczać widzom wyjątkowych doświadczeń, które nie tylko podnoszą rozpoznawalność brandu, ale także budują pozytywne skojarzenia. Dzięki takim inicjatywom umacniamy więzi z konsumentami i podkreślamy nasze zaangażowanie w promowanie wartości kulturowych i rozrywkowych w Polsce – zaznacza Magdalena Koszela, Marketing Manager marki Oranżada Hellena.

Tegoroczny Sopot Festival Top of the Top odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia w malowniczej scenerii Opery Leśnej w Sopocie. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVN, dając milionom widzów możliwość przeżywania wyjątkowych muzycznych emocji z tego legendarnego festiwalu.