Profi, marka znana od 1993 roku, teraz w nowej odsłonie

Marka Profi wkracza w drugą połowę roku z nowym logo oraz odświeżoną grafiką opakowań wszystkich gramatur pasztetów. Nowe logo w dużej mierze nawiązują do dotychczasowego, bardzo dobrze rozpoznawalnego przez konsumentów wizerunku, ale równocześnie jest bardziej współczesne i dzięki nowoczesnym akcentom trafi w gusta młodszych konsumentów. Umieszczenie informacji „od 1993 roku” podkreśla eksperckość, doświadczenie i wysoką jakość produktów. Złoto-czerwony charakterystyczny logotyp oraz przejrzysty układ graficzny na wieczkach opakowań poprawiają widoczność i ułatwiają nawigację na półce, co w efekcie pozwala szybciej odnaleźć ulubiony smak. Nowa odsłona marki Profi to nie tylko zmieniona szata graficzna opakowań, ale także komunikacja oparta na przyjemności i smaku.

Ostatnie miesiące były dla nas niezwykle intensywne. Proces przygotowania i wdrożenia rebrandingu wymagał nie tylko szczegółowej analizy, ale także dokładnych badań, które miały na celu potwierdzenie obranych kierunków działań - podkreśla Hanna Dulczewska Senior Marketing Manager w firmie Profi S.A., i dodaje: Pracując nad nowym logotypem oraz opakowaniami pasztetów Profi, skupiliśmy się na tym, aby nie tylko odpowiadały one aktualnym trendom i oczekiwaniom współczesnych konsumentów, ale także zachowały swój wyjątkowy charakter i podkreślały najważniejsze cechy produktu.

W ramach wsparcia rebrandingu marki w III i IV kwartale tego roku zaplanowano szeroko zakrojoną komunikację skoncentrowaną na przyjemności i smaku, wspieraną hasłem: „To jest ten smak!”. Działania obejmą aktywności w prasie, social mediach, digitalu oraz w punktach sprzedaży. Więcej informacji na jej temat już wkrótce.

Nowości marki Profi

Marka rozszerza swoją ofertę o pasztety Profi w nowej gramaturze 80 g, dostępne w trzech najbardziej popularnych smakach: firmowym, z pomidorami i z pieczarkami. Mniejszy format opakowania to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, czyli dopasowanie wielkości produktu do indywidualnych potrzeb i okazji. Dzięki propozycji – porcji „na raz” – zmniejszane jest ryzyko, że resztki produktu nie zostaną zjedzone, co mogłoby prowadzić do ich niepotrzebnego marnowania. Na półkach sklepowych pojawią się już niebawem.

Nieustannie trwają też prace nad kolejnymi nowościami marki Profi, które wkrótce dołączą do oferty.

Producent: PROFI S.A.

Pasztety Profi Firmowy (80 g), cena det. ok 2,69 zł

zł Pasztety Profi z pomidorami (80 g), cena det. ok 2,69 zł

Pasztety Profi z pieczarkami (80 g), cena det. ok 2,69 zł

Więcej informacji na www.pasztetyprofi.pl