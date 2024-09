Oranżada Hellena sponsorem XV edycji The Voice of Poland!

Aktywność marki zakłada mocny branding w strefie sponsorskiej, w której będą odbywać się rozmowy z uczestnikami oraz lokowanie produktu w materiałach filmowych, zarówno na etapie BITWY, jak również w odcinkach na żywo. Oranżada Hellena zwiększy też swoją obecność w przestrzeni online, gdzie pojawią się tematyczne posty sponsorowane, stories’y oraz materiały video. Dodatkowym elementem będzie też plebiscyt na ulubionego uczestnika programu.

Program The Voice of Poland idealnie wpisuje się w działania komunikacyjne marki Oranżada Hellena. Po muzycznym debiucie podczas Sopot Festiwal Top of the Top, to kolejna aktywność brandu o tematyce muzycznej, ale tym razem w szerszym, wieloodcinkowym formacie, który zyskał sympatię milionów widzów w całej Polsce. Nietypowy charakter programu i atmosfera tajemniczości, która towarzyszy przesłuchaniom w ciemno, dają duży potencjał do mocnej i wyróżniającej się komunikacji naszego kultowego napoju – komentuje Magdalena Koszela, Marketing Manager z Colian i dodaje: Oranżada Hellena docenia wybitność każdego z nas i misję poszukiwania najlepszego głosu w Polsce.

XV edycja The Voice of Poland rozpocznie się 7 września i potrwa 13 tygodni. Premierowe odcinki emitowane będą na antenie TVP2 w każdą sobotę o godz. 20:05, a powtórki będzie można zobaczyć w niedzielę o godz. 11:25. Program potrwa aż do końca listopada.