„Smakujemy z JemyJemy” - akcja cashback zup JemyJemy

10 września br. rozpoczęła się promocja konsumencka cashback marki JemyJemy „Smakujemy z JemyJemy”. Kampania promująca akcję zaplanowana jest w kanale digital, wspierana działaniami programatycznymi display i wideo, w mediach społecznościowych oraz w punktach sprzedaży.

Marka JemyJemy, znana z pełnowartościowych i smacznych zup, które wystarczy przelać do naczynia i podgrzać, aby w kilka chwil cieszyć się pysznym posiłkiem, zaprasza do udziału w akcji cashback „Smakujemy z JemyJemy”. Aby skorzystać z promocji i otrzymać zwrot pieniędzy, wystarczy kupić produkty JemyJemy za minimum 10 zł, zachować paragon i zarejestrować się na stronie www.promocjajemyjemy.pl.

Z ogromną satysfakcją możemy powiedzieć, że dzięki wysokiej jakości naszych zup oraz uznaniu, jakie zdobyły wśród konsumentów, marka JemyJemy zajmuje pozycję lidera w kategorii zup gotowych*. We wrześniu wystartowaliśmy z atrakcyjną promocją skierowaną zarówno do obecnych, jak i nowych Klientów, aby zachęcić wszystkich do odkrywania różnorodnych wariantów zup z bogatej oferty JemyJemy. Akcja Cashback umożliwia spróbowanie produktów bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu. Wierzymy, że w ten sposób zachęcimy jeszcze więcej osób do poznania atrakcyjnych smaków spośród 18 zup dostępnych w naszym portfolio – mówi Aleksandra Duszyńska, Specjalista ds. marketingu marki JemyJemy.

Akcja trwa od 10 września do 31 października br. lub do wyczerpania puli zwrotów. Wielokrotność kwoty zakupów za min. 10 zł brutto Produktów Promocyjnych na jednym dowodzie zakupu upoważnia do wystąpienia wyłącznie o jedną refundację w wysokości 10 zł brutto. Regulamin promocji dostępny jest na www.promocjajemyjemy.pl.

*Profi za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food), Sprzedaż i udziały w sprzedaży wartościowej, MAT 07 2024, kategoria zupy z półki.

Producent: Profi S.A.