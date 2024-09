Colian niesie pomoc – wyruszyły dostawy wody pitnej do regionów dotkniętych powodzią

W odpowiedzi na pilne potrzeby mieszkańców południowo-zachodniej Polski, walczących z powodzią, Colian tymczasowo wstrzymał produkcję kultowej Oranżady Hellena i skoncentrował się na produkcji wody, którą dostarcza do najbardziej poszkodowanych obszarów. Firma natychmiast zareagowała na kryzys powodziowy.

Nie mogliśmy postąpić inaczej. Zmieniliśmy nasze plany produkcyjne, by dostarczyć wodę pitną do regionów dotkniętych klęską żywiołową – podkreśla Jan Kolański, Prezes Colian. Pierwsze transporty dotarły na miejsce już wczoraj, kolejne ruszą w drogę dzisiaj, do takich miejscowości jak Głuchołazy, Prudnik, Głogówek, Kłodzko, Ziębice, Krzyżanowice oraz Nysa. Do tej pory już kilkanaście tirów z wodą pitną opuściło zakład produkcyjny w Opatówku, a już wiemy, że wyjadą następne – dodaje Jan Kolański.

W realizacji tej akcji kluczową rolę odegrały zarówno załoga zakładu, jak i Colian Logistic, które w ekspresowym tempie zorganizowały produkcję i dostawy. Wielkie słowa uznania kierujemy dla zespołu Colian, który sprawnie przeorganizował plan pracy zakładu, umożliwiając produkcję wody. Macie wielkie serca! – dodaje Jan Kolański.

Colian zapewnia o dalszych staraniach na rzecz potrzebujących dotkniętych powodzią.

***

Colian to polska firma spożywcza, której portfolio obejmuje popularne marki, takie jak m.in. Grześki, Goplana, Solidarność, Hellena, Familijne i Appetita. Działając zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, Colian łączy tradycję z innowacjami, oferując produkty cenione przez konsumentów na całym świecie. Firma aktywnie angażuje się w działania społeczne, wspierając lokalne społeczności i inicjatywy charytatywne.