Jesienna kampania marki Profi: „To jest ten smak!” – odświeżony wizerunek, inspiracje kulinarne i obecność w przestrzeni miejskiej

Kampania OOH na autobusach: smak na wyciągnięcie ręki

Kreacje reklamowe Profi pojawią się na autobusach miejskich w Warszawie oraz w aglomeracji GOP, m.in. w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu. Motywem przewodnim komunikacji jest nowa szata graficzna produktów i hasło „To jest ten smak!”, które towarzyszą apetycznej wizualizacji kanapki. Dzięki temu codzienne podróże mieszkańców będą pełne inspiracji kulinarnych, a produkty Profi – dosłownie – staną się częścią miejskiego krajobrazu.

Nowoczesna strona internetowa i e-book z kulinarnymi inspiracjami

Marka Profi uruchomiła we wrześniu nową stronę internetową www.pasztety.profi.pl, która odświeża i odmładza tradycyjny wizerunek marki. Strona oferuje użytkownikom nie tylko komplet informacji o produktach, ale również nowy dział poświęcony przepisom na potrawy z użyciem pasztetu Profi. Dla tych, którzy szukają kulinarnych podpowiedzi, marka przygotowała także e-book „Kulinarne inspiracje w Twojej kuchni”. Zawiera on ciekawe przepisy, które pokazują, że pasztet Profi to znacznie więcej niż dodatek do kanapek. E-book jest dostępny do pobrania na stronie internetowej i będzie promowany w mediach społecznościowych.

Działania w świecie digital i w mediach społecznościowych: smak na każdym kroku

Nowa kampania marki Profi będzie obecna w mediach społecznościowych. Na profilach marki takich jak Facebook i Instagram konsumenci znajdą apetyczne wizualizacje kanapek z pasztetem Profi oraz liczne kulinarne inspiracje. Na kanale YouTube pojawią się atrakcyjne, dynamiczne filmy poklatkowe, prezentujące proces przygotowywania tych smakowitych przekąsek. Uzupełnieniem działań będą akcje promocyjne w sklepach.

Smak, który przyciąga!

Działania marketingowe marki Profi koncentrują się na przyciągnięciu uwagi konsumentów, którzy cenią smak i idealną konsystencję oraz łatwość i wszechstronność wykorzystania.

Marka Profi nie tylko odświeżyła swoją identyfikację wizualną, ale także zaproponowała nową koncepcję komunikacji, która jest odpowiedzią na trendy i rosnące wymagania rynku. Hasło „To jest ten smak!” to nie tylko deklaracja, ale i obietnica satysfakcji z naszych produktów – mówi Hanna Dulczewska Senior Marketing Manager w firmie Profi S.A.

Jesienna kampania Profi to spójna strategia, która łączy nowoczesną komunikację marketingową z odświeżoną identyfikacją wizualną marki. Dzięki szerokiemu zasięgowi w przestrzeni miejskiej, aktywnościom w mediach społecznościowych, digitalu oraz nowej stronie internetowej i inspiracjom kulinarnym dostępnym online, marka Profi staje się jeszcze bliższa konsumentom, podkreślając swoje atuty: smak, jakość i doświadczenie.

Za przygotowanie konceptu akcji oraz kreacji odpowiedzialna jest agencja marketingowa 21gram.

*Profi za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food), Sprzedaż i udziały w sprzedaży wartościowej, MAT 07 2024, kategoria Pasztety.