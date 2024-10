Czas na gotowe zupy! - wystartowała jesienna kampania marki JemyJemy

Marka JemyJemy, znana ze smacznych i łatwych w przygotowaniu zup, które wystarczy przelać do naczynia i podgrzać, zainaugurowała jesienną kampanię reklamową pod hasłem „Czas na gotowe zupy!”. Główny nacisk w komunikacji położono na różnorodność smaków zup JemyJemy, ich wysoką jakość oraz wygodę w użyciu.

Od promocji konsumenckiej cashback po kampanię na billboardach i w mediach społecznościowych

W ramach zaplanowanych działań atrakcyjna i przyciągająca uwagę kreacja reklamowa JemyJemy pojawiła się na billboardach i citylightach w największych miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. To jednak nie wszystko – kampania jest także prowadzona w mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku. Na kanale YouTube dostępne są dedykowane spoty wideo, w których prezentowane są produkty oraz bogata oferta smaków zup JemyJemy.

– Druga połowa roku pod względem aktywności marketingowych to dla nas wyjątkowo intensywny okres. Zaczęliśmy od akcji cashback "Smakujemy z JemyJemy", która potrwa do końca października, a już teraz widzimy, że spotkała się z dużym zainteresowaniem. To inicjatywa nie tylko wspierająca sprzedaż, ale także budująca nowoczesny wizerunek marki, jednocześnie wzmacniająca interakcję i więź z konsumentami. W planach mamy kolejne działania promocyjne, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i zachęcić ich do wypróbowania produktów JemyJemy – mówi Aleksandra Duszyńska, Specjalista ds. marketingu marki.

Uzupełnieniem kampanii mediowej są działania w punktach sprzedaży. Oprócz dedykowanych materiałów POS, w wybranych sklepach na konsumentów czekają specjalne akcje promocyjne oraz degustacje zup JemyJemy.

Za przygotowanie konceptu akcji oraz kreacji odpowiedzialna jest agencja marketingowa 21gram, zakupem mediów zajmuje się Value Media.

