Marka Grześki wspiera drugą odsłonę projektu „Hejt nie jest OK”

Wsparcie marki Grześki dla projektu „Hejt nie jest OK” to kontynuacja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy słownej i cyberprzemocy. Inicjatywa Ewy Abart ma na celu pokazanie, że każdy z nas – niezależnie od wieku – może przyczynić się do zatrzymania fali bullyingu zarówno w sieci, jak i w codziennym życiu. Powiedzenie „stop” hejtowi oznacza nie tylko unikanie szerzenia nienawiści, ale także stawanie w obronie siebie i innych przed jej skutkami.

- Nie możemy ignorować przemocy, niezależnie od miejsca i formy jej występowania. Dlatego marka Grześki ponownie zaangażowała się w ten istotny społecznie projekt, który w innowacyjny sposób porusza trudne, ale niezwykle ważne tematy związane z hejtem – zarówno tym anonimowym, jak i bezpośrednim - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian i dodaje: Statystyki są alarmujące: aż 10%* dzieci w Polsce regularnie doświadcza przemocy, a tylko 21%** z nich decyduje się na rozmowę z rodzicami. Natomiast aż 70%* dorosłych uważa, że sprawcy cyberprzemocy pozostają bezkarni. Pokazuje to, jak istotne są działania angażujące młodzież i dorosłych, by otworzyć przestrzeń do dialogu i wspólnego poszukiwania skutecznych rozwiązań.

Najnowsza, ośmioodcinkowa seria podcastów jest dostępna bezpłatnie w Empik Go oraz na pozostałych platformach streamingowych. W projekcie, obok ministry Aleksandry Gajewskiej i radczyni prawnej Katarzyny Kosickiej-Polak, udział wzięli także: Julia Wieniawa, Luna, Anna Paliga, Maciej Stuhr, Majka Jeżowska, Dominika Sokołowska i Miko Czerwiński z Amnesty International.

Na www.empik.com/hejtniejestok dostępne są do pobrania i wydrukowania plakaty akcji #stophejt, natomiast na stronie Amnesty International znajdziemy raport „Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”.

Koordynacją działań marki Grześki przy tym projekcie zajmuje się dom mediowy Initiative.

*Cyberprzemoc badania SW Research na zlecenie Amnesty International, 2023 r.

**Hejt nie jest OK. Rozmowa z ministrą Aleksandrą Gajewską i radczynią prawną Katarzyną Kosicką-Polak