Polskie słodycze na polskie święta – Boże Narodzenie z ofertą Colian

Jak co roku, firma Colian dzieli się tym, co ma najlepsze, by uświetnić celebrację najpiękniejszych, świątecznych dni pysznymi słodyczami. Figurki i Pastylki od Goplany, Mikołaj Grześki, Śliwka Nałęczowska z cynamonem i Jeżyki z nutą korzenną to produkty, które umilą zarówno czas przygotowań, jak i radosne chwile w gronie najbliższych.