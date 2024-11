Świąteczna Oranżadowa Lokomotywa przemierza Polskę i Europę z przesłaniem „ŚWIĘTA RAZEM SĄ WYBITNE”

Oranżadowa Lokomotywa to nie tylko niezwykła atrakcja wizualna, lecz także sposób na obudzenie pozytywnych emocji u podróżnych oraz przypadkowych przechodniów.

Oranżada Hellena, marka głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji, której smak przywołuje beztroskie chwile, zabiera wszystkich w symboliczną podróż przez wspomnienia i przyjemności – mówi Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Świąteczny skład będzie kursować do 16 stycznia 2025 roku, jako kluczowy element zimowej kampanii pod hasłem „Święta razem są wybitne”. W okresie bożonarodzeniowym pełni on także wyjątkową funkcję – jest oficjalnym środkiem transportu Oranżadowego Mikołaja, który przynosi słodką radość podróżującym. Dzięki tej inicjatywie Oranżada Hellena wzmacnia swoją pozycję jako marka, która wprowadza magię świąt do codzienności.

Za realizację akcji odpowiada Marketing Stategiczny Colian oraz agencje: Creative Ideas i Gonna Be. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej marki oraz w jej kanałach społecznościowych.